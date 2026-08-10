Το Ισραήλ αγόρασε από τη Γερμανία το πιο ισχυρό και φονικό υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή

Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ παρέλαβε από τη Γερμανία το πλέον πανίσχυρο υποβρύχιο, το INS Drakon κλάσης Dolphin-2.

Από το σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP) μέχρι τη δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος, το νέο υποβρύχιο του Ισραήλ στέλνει μήνυμα αποτροπής στη Μέση Ανατολή.

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To INS Drakon κλάσης Dolphin-2 παρέλαβε το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ από τη γερμανική εταιρεία ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), όπως αποκάλυψε η γερμανική ιστοσελίδα «Marine Forum».

Η διαδικασία που καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο αφού αρχικά η παράδοση είχε προγραμματιστεί για το 2025.

Το INS Drakon είναι το έκτο υποβρύχιο που προμηθεύεται το Ισραήλ από την TKMS και σύμφωνα με πληροφορίες είναι το μεγαλύτερο υποβρύχιο που κατασκευάστηκε στη Γερμανία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το κόστος του εκτιμάται σε 550 εκατομμύρια ευρώ.

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Σε αντίθεση με τα τρία πρώτα υποβρύχια κλάσης Dolphin του Ισραήλ, τα αναβαθμισμένα υποβρύχια κλάσης Dolphin-2, τα INS Tanin, INS Rahav και INS Drakon διαθέτουν σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP), που επιτρέπει στα υποβρύχια να φορτίζουν τις μπαταρίες τους εν καταδύσει, με αποτέλεσμα να παραμένουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας παράλληλα την επιβιωσιμότητά τους στο πεδίο επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρουν ανοιχτές πηγές πληροφόρησης, το INS Drakon έχει μήκος περίπου 73 μέτρα, έχει περισσότερα άτομα πλήρωμα σε σύγκριση με άλλα υποβρύχια της κλάσης του, γεγονός που είχε προκαλέσει διάφορα σενάρια για τα όπλα και τον εξοπλισμό που διαθέτει, για τα οποία τόσο το Ισραήλ όσο και η TKMS δεν έχουν αποκαλύψει για ευνόητους λόγους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Der Spiegel», τα υποβρύχια INS Tanin και INS Rahav μπορούν να παραμείνουν κάτω από το νερό για έως και 18 ημέρες και να αναπτύξουν ταχύτητα 25 κόμβων, ενώ το INS Drakon έχει πλήρες εκτόπισμα 2.400 τόνων εν καταδύσει, με αποτέλεσμα να θεωρείται το μεγαλύτερο και ισχυρότερο υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι «το INS Drakon θα διαθέτει μοναδικά λειτουργικά συστήματα, εξοπλισμούς και πρωτοποριακές τεχνολογίες» που θα επεκτείνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ναυτικών δυνάμεων και ειδικά του 7ο Στόλου, όπου θα υπηρετεί.

Αυτό που είναι γνωστό, είναι ότι θα έχει 6 τορπιλοσωλήνες των 533 χιλιοστών και τέσσερις τορπιλοσωλήνες των 650 χιλιοστών, που όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη άλλων οπλικών συστημάτων ή και υποβρύχιων οχημάτων, ενώ είναι αρκετά πιθανό πως θα ενσωματώνει σύστημα κάθετης εκτόξευσης (VLS) για στρατηγικά πλήγματα με πυραύλους τύπου Popeye, που μπορούν να εξοπλιστούν με πυρηνική πολεμική κεφαλή.

BREAKING: Israel quietly takes delivery of INS Drakon, its largest and most advanced Dolphin II submarine yet, signaling a major leap in undersea capabilities.#NYI pic.twitter.com/1g9E7FClSv — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) August 5, 2026

Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ παραλαμβάνει ένα από τα πιο σημαντικά, υπερσύγχρονα υποβρύχια στη Μέση Ανατολή, που έχει τις επιχειρησιακές δυνατότητες να γίνει «game changer» χάρη στα λειτουργικά συστήματα και την ισχύ πυρός του και θα λειτουργεί αποτρεπτικά ειδικά απέναντι στο Ιράν, αφού θα μπορεί να πλήττει με ακρίβεια τις στρατηγικές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

πηγή: OnAlert.gr