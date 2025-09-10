Το Ισραήλ απειλεί την Χαμάς μετά τα πλήγματα στην Ντόχα: «Οι εχθροί μας δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν»

Το Ισραήλ επιμένει και στέλνει απειλητικά μηνύματα στην Χαμάς και στους συμμάχους της, μια ημέρα μετά τα φονικά πλήγματα ακριβείας που εξαπέλυσε στην Ντόχα του Κατάρ, με στόχο τον «αποκεφαλισμό» της πολιτικής ηγεσίας της παλαιστινιακής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα (10.09.2025) ότι οι εχθροί της χώρας του δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν στο μέλλον νέες επιθέσεις για την εξόντωση των ηγετών της Χαμάς.

«Η πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη: το μακρύ της χέρι θα ενεργήσει κατά των εχθρών της, όπου κι αν βρίσκονται. Δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν», είπε χαρακτηριστικά ο Ίσραελ Κατς στα social media, ύστερα από αντίστοιχη ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα» λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δικαιολογώντας τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Κατάρ που είχαν στόχο στελέχη της Χαμάς.

«Δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε συντονισμό (με την Ουάσινγκτον), μας προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη, την εκτιμούμε, αλλά μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντανόν μιλώντας στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό 103 FM.

«Καμιά φορά τους ενημερώνουμε εκ των προτέρων, καμία φορά καθώς προχωράμε», πρόσθεσε. Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Ντόχα χθες Τρίτη (09.09.2025) «δεν ήταν μια επίθεση εναντίον του Κατάρ, ήταν επίθεση εναντίον της Χαμάς» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πλήγμα όπως με τον Οσάμα μπιν Λάντεν»

«Όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Πακιστάν και σκότωσαν τον (Οσάμα) μπιν Λάντεν ήταν ξεκάθαρο ότι δεν επρόκειτο για πόλεμο εναντίον του Πακιστάν», διευκρίνισε ο Ντανόν.

«Ακόμη περιμένουμε (να μάθουμε) τα αποτελέσματα» του χθεσινού πλήγματος στη Ντόχα, σημείωσε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι στην περίπτωση του «Μοχάμεντ Ντέιφ χρειάστηκαν εβδομάδες για να έχουμε την επιβεβαίωση» του θανάτου του.

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ ήταν επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και έγινε στόχος ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τον Ιούλιο του 2024.

«Οπότε είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα, αλλά η απόφαση ήταν σωστή», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρεσβευτής παρά τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε στην Ουάσινγκτον.

Στην Ντόχα ο πρόεδρος των Εμιράτων

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Νάχιαν, έφθασε στο Κατάρ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, το WAM, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης μία ημέρα μετά την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς στην Ντόχα.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας Χουσεΐν επίσης αναμένεται να επισκεφθεί το Κατάρ σήμερα, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να φθάσει στην Ντόχα αύριο Πέμπτη (11.09.2025), δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Οι επισκέψεις, που δεν ήταν από πριν προγραμματισμένες, είναι επίσης ένδειξη περιφερειακής αλληλεγγύης προς το Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα, δήλωσε ο αξιωματούχος.