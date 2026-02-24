Το Ισραήλ απειλεί τον Λίβανο: Θα σας χτυπήσουμε σκληρά αν η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε πιθανή σύγκρουση Ιράν – ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή που η κατάσταση ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ βρίσκεται σε «τεντωμένο σχοινί», με αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται στον Περσικό Κόλπο, το Ισραήλ παίρνει θέση και προειδοποιεί τους «δορυφόρους» της Τεχεράνης στην περιοχή.

Ειδικότερα, το Ισραήλ προειδοποίησε, με απειλητικό ύφος, τον Λίβανο ότι εξαπολύσει καταστροφικά πλήγματα, στοχοθετώντας μη στρατιωτικές υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, αν η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενο πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν, δήλωσαν σήμερα (24.02.2026) δύο υψηλόβαθμοι Λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έχουν έναν τρίτο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα την Πέμπτη (26.02.2026) στη Γενεύη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των αντιπάλων.

Το Ισραήλ κατάφερε σοβαρά πλήγματα στη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στη διάρκεια πολέμου το 2024, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα μαζί με χιλιάδες μαχητές της και καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του οπλοστασίου της.

Η σιιτική Χεζμπολάχ ιδρύθηκε από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης το 1982. Ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τον περασμένο μήνα ότι η οργάνωση δεν είναι «ουδέτερη» στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και ότι «στοχοθετείται από την πιθανή επιθετικότητα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θα επιλέξουμε εν ευθέτω χρόνω πώς να ενεργήσουμε, εάν θα παρέμβουμε ή όχι», δήλωσε ο Κάσεμ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αποσύρει μη αναγκαίους κυβερνητικούς υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών τους από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, δήλωσε χθες υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Lebanon: On February 23, 2026 the Department of State ordered the departure from Lebanon of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel due to the security situation in Beirut. The Travel Advisory for Lebanon remains at Level 4 – Do Not… pic.twitter.com/wtl2HmtiI3 — TravelGov (@TravelGov) February 23, 2026

Από την άλλη πλευρά, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε σήμερα (24.02.2026) το Ισραήλ ότι στοχοθέτησε την περίμετρο στρατιωτικής θέσης που είχε εγκαταστήσει στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα, και δήλωσε ότι έδωσε εντολή για ανταπόδοση.

Σε ανακοίνωση, ο στρατός διευκρίνισε ότι «πυρά της ισραηλινής πλευράς» στοχοθέτησαν «την περίμετρο νέου σημείου ελέγχου» που οι στρατιωτικοί είχαν εγκαταστήσει στην περιφέρεια Μαρζεγιούν.

«Η διοίκηση του στρατού έδωσε εντολή να ενισχυθεί η θέση και να ανταποδώσουν τα πυρά», πρόσθεσε.