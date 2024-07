Το Ισραήλ ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για την «ακλόνητη στήριξή» του

Το Ισραήλ έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή (21.07.2024) την απόσυρσή του από την προεδρική κούρσα των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ ευχαρίστησε τον ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, σε ανάρτησή του στο X, «για την ακλόνητη στήριξή του στον ισραηλινό λαό» μετά την ανακοίνωσή του.

«Θέλω να απευθύνω τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον (πρόεδρο των ΗΠΑ) Τζο Μπάιντεν για τη φιλία του και την ακλόνητη στήριξή του στον ισραηλινό λαό κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της καριέρας του.

Ως ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφθηκε το Ισραήλ σε καιρό πολέμου…και ως ένας αληθινός φίλος του εβραϊκού λαού, είναι ένα σύμβολο του αδιάρρηκτου δεσμού μεταξύ των δύο λαών μας», δήλωσε ο Χέρτσογκ σε μήνυμά του.

