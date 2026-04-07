Το Ισραήλ καταγγέλλει το Ιράν για πυραυλικές επιθέσεις μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για εκεχειρία

Φωτιές στο Τελ Αβίβ έπειτα από χτύπημα του Ιράν με πυραύλους / REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun

Για εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του από το Ιράν, μετά την αναβολή του τελεσιγράφου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο το Ισραήλ, τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (08.06.2026).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν εναντίον της επικράτειας της χώρας, ένα δεκάλεπτο αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δύο εβδομάδων του τελεσιγράφου του στην Τεχεράνη, προτού διατάξει καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του.

«Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη 01:41 (ώρα Ελλάδας), προτού ο συναγερμός αρθεί λίγη ώρα αργότερα (στη 01:59).

