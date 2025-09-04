Το Ισραήλ ορκίζεται να απαντήσει στις επιθέσεις των Χούθι – «Θα προκαλέσουμε τις 10 πληγές του Φαραώ» λέει ο Κατζ

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, υποσχέθηκε σήμερα (04.09.2025) «τις δέκα πληγές» στους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ανακοίνωσαν μια νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ.

«Οι Χούθι εκτόξευσαν και πάλι πυραύλους εναντίον του Ισραήλ (…) Θα προκαλέσουμε τις δέκα πληγές» στους Χούθι, έγραψε ο Ίσραελ Κατζ στο X, αναφερόμενος στις δέκα βιβλικές πληγές του Φαραώ.

Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη είχε προσγειωθεί εκτός ισραηλινής επικράτειας. Ο στρατός είχε αναχαιτίσει δύο πυραύλους των Χούθι ήδη από χτες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως ένας πύραυλος, που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι, έπεσε σε ζώνη εκτός του ισραηλινού εδάφους, χωρίς να τεθούν σε λειτουργία οι σειρήνες συναγερμού.

Εν τω μεταξύ, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, ισχυρίστηκε ότι οι αντάρτες εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους αφότου μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα σκότωσε τον πρωθυπουργό τους και 11 άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Οι Χούθι ορκίσθηκαν από την πλευρά τους, το περασμένο Σάββατο να εκδικηθούν για τον πρωθυπουργό τους, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα μαζί με άλλους υπουργούς από ισραηλινό πλήγμα στην πρωτεύουσα Σαναά, την οποία και ελέγχουν.

Ποιες είναι «οι 10 πληγές» που αναφέρει ο Κατζ

Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ ή αλλιώς Πληγές της Αιγύπτου ήταν, σύμφωνα με τη Βιβλική αφήγηση, δέκα καταστροφικές συμφορές με τις οποίες έπληξε ο Θεός του Ισραήλ τον Φαραώ της Αιγύπτου και τον λαό του, καθώς δεν επέτρεπε στον καταπιεσμένο λαό του Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο ώστε να λατρεύει ελεύθερα τον Θεό του.

Οι δέκα πληγές ήταν οι εξής: