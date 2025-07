Το Ισραήλ παραδέχεται για πρώτη φορά: «Ναι, το Ιράν έπληξε στρατιωτικές μας βάσεις στην διάρκεια του πολέμου»

Μπορεί να τελείωσε ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, ωστόσο νέες πληροφορίες εξακολουθούν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τα αποτελέσματα και τον απολογισμό των καταστροφικών και φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι δύο πλευρές εκατέρωθεν.

Κατά την διάρκεια του 12ημερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, από τις 13 έως τις 24 Ιουνίου 2025, εκτοξεύθηκαν πολλαπλά «κύματα» πυραυλικών επιθέσεων τόσο με βαλλιστικούς πυραύλους, όσο και με πυραύλους αέρος – επιφανείας από μαχητικά αεροσκάφη.

Αυτό που δεν ήταν γνωστό μέχρι πρότινος, ήταν ο αντίκτυπος των ιρανικών μπαράζ με βαλλιστικούς πυραύλους, που χτύπησαν ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις.

Ειδικότερα, ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα (08.07.2025) ότι τα ιρανικά πλήγματα έπληξαν ορισμένες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στην πρώτη παραδοχή, από ισραηλινά επίσημα χείλη, ότι τέτοιες τοποθεσίες επλήγησαν.

The Telegraph reported that Iranian missiles fired at Israel during the 12-day Israeli war of aggression on Iran hit five Israeli military bases. The Tel Aviv regime has completely censored those hits. pic.twitter.com/89daujk9rh