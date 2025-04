Το Ισραήλ σκότωσε με επιδρομή drone έναν διοικητή μονάδας ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (15.04.2025) ότι σκότωσε έναν διοικητή μονάδας ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ μετά από αεροπορική επιδρομή ισραηλινού drone στο νότιο Λίβανο.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου υποστήριξε ότι από την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις, δίχως να διευκρινίζει αν πρόκειται για μέλος της Χεζμπολάχ.

«Ένα πλήγμα με ισραηλινό drone με στόχο ένα αυτοκίνητο στην Αϊταρούν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών, ανάμεσά τους ένα παιδί», είπε χαρακτηριστικά η Βηρυτός.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε πέντε τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο όπου εξαπολύει τακτικά επιθέσεις παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024.

Νωρίτερα σήμερα, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι τουλάχιστον 71 άμαχοι, μεταξύ τους 14 γυναίκες και 9 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας αυτής.

