Το Ισραήλ σκότωσε τον υπαρχηγό της Χαμάς στη Γάζα: Βίντεο και φωτογραφίες

«Έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς» στη Γάζα ανακοίνωσε ότι εξόντωσε το Ισραήλ το Σάββατο (13.12.2025). Πρόκειται για τον Ραάντ Σαάντ που, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τους «Times Of Israel», το κορυφαίο μέλος της Χαμάς στη Γάζα έγινε στόχος, ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ.

Ο Ραάντ Σαάντ, υπ’ αριθμόν δύο στην ηγεσία της Χαμάς, σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα.

Δεδομένα, η ισραηλινή επιδρομή αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή.

Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ αναφέρεται ότι στοχοποίησε «έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς» στην πόλη της Γάζας.

Ωστόσο δεν αποκάλυπτε το όνομά του.

Final: Hamas’s number two in Gaza, the despicable Nazi terrorist Raad Saad, has been successfully eliminated.



The Prime Minister and the Minister of Defense have officially confirmed his elimination. pic.twitter.com/93SqJiCtHQ — Jacky Buk (@jackybuk) December 13, 2025

The IDF has violated the ceasefire as it says it has struck a “key” Hamas member in Gaza City, identifying the target as Raad Saad.



Israeli officials say he previously oversaw Hamas’s operations division.



Palestinian media report at least three killed. #Gaza pic.twitter.com/lew5TH218g — BPI News (@BPINewsOrg) December 13, 2025

The IDF just targeted the most senior Hamas commander left alive in the Gaza Strip: Raad Saad.



Soon we’ll know if the terrorist was successfully liquidated pic.twitter.com/srXPSGYsXl — Nazi Hunters (@HuntersOfNazis) December 13, 2025

Εξάλλου, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε νωρίτερα το Σάββατο μία προειδοποίηση εκκένωσης ενός χωριού στον νότιο Λίβανο, πριν από την πραγματοποίηση προγραμματισμένου πλήγματος.