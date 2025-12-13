Συμβαίνει τώρα:
Το Ισραήλ σκότωσε τον υπαρχηγό της Χαμάς στη Γάζα: Βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ραάντ Σαάντ, υπ' αριθμόν δύο στην ηγεσία της Χαμάς, σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα
Γάζα
Ισραηλινό χτύπημα κατά κορυφαίου μέλους της Χαμάς στη Γάζα / REUTERS / Φωτογραφία Dawoud Abu Alkas

«Έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς» στη Γάζα ανακοίνωσε ότι εξόντωσε το Ισραήλ το Σάββατο (13.12.2025). Πρόκειται για τον Ραάντ Σαάντ που, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τους «Times Of Israel», το κορυφαίο μέλος της Χαμάς στη Γάζα έγινε στόχος, ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ.

Ο Ραάντ Σαάντ, υπ’ αριθμόν δύο στην ηγεσία της Χαμάς, σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα.

Δεδομένα, η ισραηλινή επιδρομή αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή.

Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ αναφέρεται ότι στοχοποίησε «έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς» στην πόλη της Γάζας.

Ωστόσο δεν αποκάλυπτε το όνομά του.

 

 

 

REUTERS / Φωτογραφία Dawoud Abu Alkas
REUTERS / Φωτογραφία Dawoud Abu Alkas
REUTERS / Φωτογραφία Dawoud Abu Alkas

Εξάλλου, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε νωρίτερα το Σάββατο μία προειδοποίηση εκκένωσης ενός χωριού στον νότιο Λίβανο, πριν από την πραγματοποίηση προγραμματισμένου πλήγματος.

