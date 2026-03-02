Κόσμος

Το Ισραήλ βομβαρδίζει την «καρδιά» της Τεχεράνης

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι δυνάμεις του χτυπούν το «ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς»
Φωτιά μετά από βομβαρδισμό στην Τεχεράνη
Φωτιά μετά από βομβαρδισμό στην Τεχεράνη

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 2 το πρωί της Δευτέρας (02.03.2026) μέσω Telegram ότι συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο να εξαπολύουν βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας» στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι δυνάμεις του χτυπούν το «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν στην «καρδιά της Τεχεράνης».

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις σε κάποιους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας.

 

 

Η σύρραξη που ξέσπασε το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου εισέρχεται πλέον στην τρίτη ημέρα της, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη κάποιο τέλος στον ορίζοντα.

Κόσμος
