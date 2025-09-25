Συμβαίνει τώρα:
Το Ισραήλ βομβαρδίζει βάσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά

Η επίθεση είχε ως στόχο ένα κέντρο διοίκησης των Χούθι και στρατόπεδα που περιείχαν όπλα
Υεμένη
Ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη / REUTERS/Stringer

Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Υεμένη και συγκεκριμένα σε βάσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. 

Οι επιθέσεις του Ισραήλ έρχονται ως απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι στη νότια πόλη – θέρετρο Εϊλάτ, τραυματίζοντας περίπου 20 άτομα.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 13 χτυπήματα σε θέσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

 

Aξίζει να σημειωθεί ότι, την ίδια ώρα με τις επιθέσεις, ο ηγέτης των ανταρτών, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, εκφωνεί την εβδομαδιαία ομιλία του.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η επίθεση είχε ως στόχο ένα κέντρο διοίκησης των Χούθι και στρατόπεδα που περιείχαν όπλα και μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ
Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» στα λεγόμενα Ερντογάν για την επιτυχία Τραμπ να σταματήσει τους πολέμους - Άμεση η αντίδραση του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» απαντά το μέσο
Photo by Chip Somodevilla
7
