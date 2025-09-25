Το Ισραήλ βομβαρδίζει βάσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά

Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Υεμένη και συγκεκριμένα σε βάσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ έρχονται ως απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι στη νότια πόλη – θέρετρο Εϊλάτ, τραυματίζοντας περίπου 20 άτομα.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 13 χτυπήματα σε θέσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Aξίζει να σημειωθεί ότι, την ίδια ώρα με τις επιθέσεις, ο ηγέτης των ανταρτών, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, εκφωνεί την εβδομαδιαία ομιλία του.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η επίθεση είχε ως στόχο ένα κέντρο διοίκησης των Χούθι και στρατόπεδα που περιείχαν όπλα και μέλη των ενόπλων δυνάμεων.