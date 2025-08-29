Κόσμος

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους σε επιδρομή στην Υεμένη

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που έγιναν στόχος του Ισραήλ, ήταν ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του στρατού
Ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη

Ο πρωθυπουργός της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας, Χούθι στην Υεμένη φέρεται να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στην πρωτεύουσα Σαναά, την Πέμπτη (28.08.2025).

Το κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε διαμέρισμα, με την εφημερίδα Aden Al-Ghad να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν και αρκετοί από τους συντρόφους του.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ισραήλ.

Από τις αναφορές φαίνεται ότι επρόκειτο για ξεχωριστή επιδρομή από αυτήν της Πέμπτης που λέγεται ότι είχε ως στόχο 10 ανώτερους υπουργούς των Χούθι, καθώς συγκεντρώνονταν σε μια τοποθεσία έξω από την πρωτεύουσα για να ακούσουν μια ομιλία του ηγέτη της ομάδας, Άμπντουλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί πλήρως, αν και πολιτικές πηγές που επικαλέστηκε την Πέμπτη το ισραηλινό Channel 13 News ισχυρίστηκαν ότι «η κατεύθυνση [των εκτιμήσεων] είναι θετική, φαίνεται ότι η επίθεση πέτυχε» και το Ynet ανέφερε ότι «η εκτίμηση ότι ολόκληρη η στρατιωτική και κυβερνητική ελίτ των Χούθι εξοντώθηκε στην επίθεση αυξάνεται».

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρείχαν λεπτομέρειες σε πραγματικό χρόνο για τη συγκέντρωση, επιτρέποντας την επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά την ισχυρή αεράμυνα στην περιοχή, σύμφωνα με αναφορές.

Καθώς ο αλ-Χούθι εκφωνούσε την ομιλία του, το Ισραήλ φέρεται να την παρακολουθούσε για να δει αν είχε καταλάβει ότι αποτελούσε στόχος, ανώτεροι αξιωματούχοι και ο ίδιος δεν έδωσαν καμία ένδειξη ότι το γνώριζαν, ανέφεραν οι πηγές.

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που έγιναν στόχος ήταν ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του στρατού.

Ο υπουργός Άμυνας, Μουχάμαντ Νάσερ αλ-Ατάφι, βρίσκεται στη θέση του από το 2016 και θεωρείται ο ανώτερος αξιωματούχος στο στρατιωτικό κατεστημένο του οργανισμού, σύμφωνα με το Channel 12.

Λέγεται ότι είχε αναπτύξει στενή σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και με τη Χεζμπολάχ, και ότι συμμετείχε άμεσα σε επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ.

Στόχος ήταν επίσης ο αρχηγός του επιτελείου των Χούθι, Μοχάμεντ Αλ-Γκαμάρι, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά , αλλά όχι να σκοτώθηκε, από ισραηλινή επιδρομή στην Υεμένη τον Ιούνιο, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ ο πόλεμος εναντίον του Ιράν βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ένας ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 την Πέμπτη ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να στοχεύσει την ηγεσία των Χούθι στο πλαίσιο μιας διαφορετικής επίθεσης στη Σαναά την Κυριακή, αλλά τελικά περίμενε μέχρι την Πέμπτη.

Οι αξιωματούχοι έχουν περιγράψει την επίθεση με δραματικό τρόπο. Προηγούμενες ισραηλινές ενέργειες στην Υεμένη δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους των Χούθι κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου, αν και οι προηγούμενες επιθέσεις συνήθως στόχευαν σε υποδομές, αντί να χτυπούν συγκεκριμένους αξιωματούχους βάσει ακριβών πληροφοριών.

Κόσμος
