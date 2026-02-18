Το ισχυρό δίκτυο του Επστάιν στη Μέση Ανατολή και η φιλία με Άραβα κροίσο, φωτογραφία τους να μαγειρεύουν μαζί

Μέχρι τη Μέση Ανατολή έφτασαν τα πλοκάμια του Τζέφρι Επστάιν καθώς συνεχίζονται οι αποκαλύψεις από τα αρχεία του τα οποία τώρα δείχνουν ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος επιχείρησε να αναπτύξει ισχυρό δίκτυο και στη Μέση Ανατολή, προσεγγίζοντας πρόσωπα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου στην περιοχή.

Η αποχώρηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου των DP World και Ports, Customs & Free Zone Corporation του Ντουμπάι είναι η πρώτη εκρηκτική συνέπεια του σκανδάλου Επστάιν στην Μέση Ανατολή και δείχνει ότι ο χρηματιστής και σεξουαλικός εγκληματίας προσπάθησε να κτίσει δίκτυο επαφών και επιρροής με πολιτικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες στην περιοχή.

Η DP World ανακοίνωσε την Παρασκευή (13.02.2026) την παραίτηση του Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλάγεμ, αφού το όνομά του εμφανίσθηκε στους φακέλους της υπόθεσης Επστάιν, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, και καθώς οι σχέσεις τις οποίες ο μεγαλοεπιχειρηματίας είχε αναπτύξει με τον Τζέφρι Επστάιν αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Μαγειρεύοντας μαζί

Στην αλληλογραφία του, ο Μπιν Σουλάγεμ συζητούσε με τον Επστάιν σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες με τις οποίες ο χρηματιστής είχε επαφή. Σε email της 9ης Νοεμβρίου 2007, ο Μπιν Σουλάγεμ έλεγε στον Επστάιν ότι είχε συναντήσει στην Νέα Υόρκη μια τέτοια γυναίκα την οποία δεν κατονομάζει και με την οποία δεν είχε εν τέλει σεξουαλικές σχέσεις.

«Ναι έπειτα από πολλές απόπειρες επί πολλούς μήνες καταφέραμε να συναντηθούμε στην ΝΥ», έγραφε προσθέτοντας ότι μάλλον είχε γίνει παρεξήγηση διότι «εκείνη ήθελε λίγο BUSINESS! ενώ εγώ απλώς ήθελα λίγο PUSSYNESS!».

Σε άλλο σημείο της αλληλογραφίας, ο Επστάιν χαρακτήριζε τον Μπιν Σουλάγεμ διασκεδαστικό, άξιο εμπιστοσύνης και καλοφαγά. Εγραφε ότι είναι μουσουλμάνος, ότι δεν πίνει και ότι προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα.

Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στους φακέλους δείχνει το Επστάιν και τον Μπιν Σουλάγεμ να μαγειρεύουν μαζί δείχνοντας χαλαροί. Το όνομα του προσώπου στο οποίο στάλθηκε η αχρονολόγητη φωτογραφία από τον Επστάιν δεν αποκαλύπτεται.

Η περίληψη του ονόματός του στους φακέλους που έδωσε στην δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει αξιόποινες πράξεις, ωστόσο το ίδιο το γεγονός προκάλεσε νέα ερωτήματα στους χρηματοδότες του DP World σχετικά με τις σχέσεις που ο Μπιν Σουλάγεμ διατηρούσε στο παρελθόν.

Ο Μπιν Σουλάγεμ δεν απάντησε δημόσια στις ανησυχίες των επενδυτών. Ομως η British International Investment του Ηνωμένου Βασιλείου και το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά, το La Caisse, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι διακόπτουν τις νέες επενδύσεις στο DP World λόγω των σχέσεων του Μπιν Σουλάγεμ με τον Τζέφρι Επστιν.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τους ισχυρισμούς που προκύπτουν από τους φακέλους Επστάιν σχετικά με τον Σουλτάν Αχμεντ Μπιν Σουλάγεμ», δήλωσε εκπρόσωπος της British International Investment χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους ισχυρισμούς αναφέρεται. «Υπό το φως των ισχυρισμών, δεν θα πραγματοποιήσουμε νέες επενδύσεις στην DP World μέχρι να ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα από την εταιρεία».

Το καναδικό ταμείο La Caisse ανακοίνωσε ότι «διακόπτει την περαιτέρω τοποθέτηση κεφαλαίων στην εταιρεία» μέχρι η DP World αποσαφηνίσει την κατάσταση και λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Μετά την παραίτηση ή απομάκρυνση του Μπιν Σουλάγεμ, τόσο η BII όσο και το La Caisse έσπευσαν να αναγνωρίσουν ότι η DP World έλαβε τα αναγκαία μέτρα και ότι προσβλέπουν στην συνέχιση της συνεργασίας τους μαζί της.

Δίκτυο επαφών

Ο τεράστιος όγκος των εγγράφων που δόθηκαν στην δημοσιότητα δείχνουν τις προσπάθειες που κατέβαλλε ο Τζέφρι Επστάιν για να κτίσει σχέσεις με επιφανείς πολιτικούς, χρηματιστές, επιχειρηματίες και πανεπιστημιακούς σε ολόκληρο τον κόσμο και κατά συνέπεια και στην Μέση Ανατολή.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Επστάιν προσπάθησε να συμβουλέψει πολιτικούς και επιχειρηματίες του Κατάρ κατά την διάρκεια του αποκλεισμού της χώρας από την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο με τις κατηγορίες ότι η Ντόχα είχε διατηρήσει τις σχέσεις με το Ιράν και υποστήριζε την τρομοκρατία.

Σε αλληλογραφία με τον επιχειρηματία Σέιχ Ζαμπόρ Γιουσούφ Γιασίμ Αλ Θάνι, καταριανό επιχειρηματία και μέλος της δυναστείας που κυβερνά το Κατάρ ο Επστάιν έγραφε «σταμάτα να κλωτσάς και να τσακώνεσαι…άσε την σκόνη να κατακαθήσει λίγο». «Η παρούσα (ηγετική) ομάδα του Κατάρ είναι πολύ αδύναμη» και «ο πρωθυπουργός δεν είναι έμπειρος και το δείχνει».

Εκείνη την περίοδο, υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ ήταν ο Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος σήμερα έχει τις θέσεις του επικεφαλής της διπλωματίας και του πρωθυπουργού.

Ο Τζέφρι Επστάιν συζήτησε σε δεκάδες ανταλλαγές email την Αρχική Δημόσια Προσφορά της Saudi Aramco. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, σε συνομιλία με πρόσωπο που φέρει το όνομα Αζίζα Αλαχμάντι και με τον πρώην νορβηγό διπλωμάτη Τέργε Ρεντ-Λάρσον ως αποδέκτη κοινοποίησης, ο Επστιν προειδοποιούσε ότι η εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να εκθέσει την Σαουδική Αραβία σε αγωγές και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Σε email με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 που στάλθηκε επίσης στον Αλαχμάντι, ο Επστάιν πρότεινε την πώληση στην Κίνα option για αγορά μεριδίου αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Aramco αντί μιας παραδοσιακής Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς λέγοντας ότι θα προσφέρει ρευστότητα ενώ θα περιορίσει την έκθεση στις δημόσιες αγορές.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι τα πλοκάμια του Επστάιν απλώθηκαν και προς την Αίγυπτο. Ορισμένα emails δείχνουν ότι αίτημα για βοήθεια από μέλος της οικογένειας του Χόσνι Μουμπάρακ – της συζύγου του γιου του, του Γκαμάλ Μουμπάρακ – διαβιβάστηκε στον Επστιν, έπειτα από την παραίτηση του αιγύπτιου προέδρου και τις δικαστικές του περιπέτειες που ακολούθησαν. Δεν διευκρινίζεται τι είδους βοήθεια ζητήθηκε, ενώ το Reuters δεν κατόρθωσε να διευκρινίσει αν τελικά ο Επστιν προσπάθησε να ενεργήσει για να βοηθήσει.

To Reuters προσπάθησε να έρθει σε επαφή με εταιρείες, οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα χωρίς να αποσπάσει απαντήσεις ή σχόλια.