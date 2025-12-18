Το Κέντρο Κένεντι θα μετονομαστεί σε «Τραμπ – Κένεντι»: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δίνει «συγχαρητήρια» στον νεκρό πρόεδρο

Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ όταν επανήλθε στην προεδρία απέλυσε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου και τα αντικατέστησε με συμμάχους του, οι οποίοι στη συνέχεια τον όρισαν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Evelyn Hockstein

Το Κέντρο Κένεντι, επίσημα γνωστό ως «John F. Kennedy Center for the Performing Arts», ένα από τα κορυφαία κέντρα τεχνών των ΗΠΑ, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, θα μετονομαστεί σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι», όπως ανακοίνωσε σήμερα (18/12/2025) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Το διοικητικό συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου της Ουάσιγκτον, το οποίο διορίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο, «μόλις ψήφισε ομόφωνα» την αλλαγή ονόματος, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, σε ανάρτηση στο X.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε «λόγω του απίστευτου έργου που έχει επιτελέσει ο πρόεδρος Τραμπ κατά το τελευταίο έτος για τη διάσωση του κτιρίου», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η ίδια μάλιστα έκτος από τον πρόεδρο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια και στον νεκρό πρόεδρο Κένεντι: «Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και, επίσης, συγχαρητήρια στον πρόεδρο Κένεντι. Το κτίριο θα φτάσει σίγουρα σε νέα επίπεδα επιτυχίας και μεγαλείου», πρόσθεσε η ίδια.

Η κίνηση φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, αναφέρει το BBC, ειδικά στην Ουάσιγκτον, όπου το Κέντρο είναι εμβληματικό ορόσημο, από την κατασκευή του κιόλας, προς τιμή του Κένεντι.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου και τα αντικατέστησε με συμμάχους του, οι οποίοι στη συνέχεια ψήφισαν να ορίσουν τον Τραμπ πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Τραμπ εξασφάλισε περίπου 257 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για να καλύψει το κόστος των μεγάλων ανακαινίσεων και άλλων δαπανών του κτιρίου.

Το όνομα του 79χρονου προέδρου πρόσφατα δόθηκε και στο «Ινστιτούτο Ειρήνης» της Ουάσινγκτον, με απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Τραμπ είχε αστειευτεί πολλές φορές δημοσίως αναφερόμενος σε μια νέα ονομασία για το «Κέντρο Κένεντι», που θα συνδύαζε το δικό του όνομα με εκείνο του δολοφονημένου προέδρου.

Η νέα διοίκηση κατήργησε τα ντραγκ σόου που φιλοξενούνταν εκεί, καθώς και εκδηλώσεις υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Καλεί για παραστάσεις χριστιανούς καλλιτέχνες και παραχώρησε τον χώρο για συνέδρια της θρησκευτικής δεξιάς.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, οι πωλήσεις εισιτηρίων έπεσαν αφού ο Τραμπ και οι συνεργάτες του ανέλαβαν το Κέντρο Κένεντι.

