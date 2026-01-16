Συμβαίνει τώρα:
Το Κίεβο σε έκτακτη κατάσταση ανάγκης: Χωρίς θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος της πόλης

«Είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε από την έναρξη της ρωσικής εισβολής» τόνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας
Μπλακ άουτ στο Κίεβο
Μπλακ άουτ στο Κίεβο / REUTERS / Valentyn Ogirenko / File Photo

Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκεται το Κίεβο, που αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση εν καιρώ πολέμου μετά τα κύματα ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Ειδικότερα, το Κίεβο έχει στη διάθεσή του μόνο το 50% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολιτών, δήλωσε στο Reuters σήμερα (16.01.2026) ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι ΚλίτσκοΟ δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο / REUTERS / Alina Smutko

Το Κίεβο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, χρειάζεται 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτεί τις υπηρεσίες για τα 3,6 εκατομμύρια των κατοίκων του, δήλωσε στη συνέχεια.

Ο ίδιος τόνισε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ένα κρατικό καταφύγιο με γεννήτριες για ρεύμα και θέρμανση σε πολίτεςΈνα δημόσιο καταφύγιο με γεννήτριες για ρεύμα και θέρμανση σε πολίτες / REUTERS / Alina Smutko/File Photo

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που, μέσα σε τόσο δριμύ ψύχος, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει μείνει χωρίς θέρμανση και με τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έσπευσαν να τοποθετήσουν επιπλέον γεννήτριες και τα συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να επισκευάσουν τις ζημιές και να αποκαταστήσουν τη θέρμανση μετά τη ρωσική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα που διέκοψε την παροχή σε 6.000 πολυκατοικίες.

Περίπου 100 κτίρια εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση, είπε ο ίδιος στη συνέχεια.

Η Ουκρανία κήρυξε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης αυτή την εβδομάδα, καθώς το δίκτυό της βρίσκεται υπό κατάρρευση λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών από τον πόλεμο.

