Το κορίτσι και ο σκηνοθέτης: Η ιστορία της Σαμάνθα Γκέιμερ και του Ρομάν Πολάνσκι στην ταινία «The Girl»

Αργότερα, το 2018, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τον διέγραψε λόγω παλαιότερων καταδικαστικών αποφάσεων, παρά το κύρος του βραβείου του.

Λίγες μέρες ημέρες πριν την απονομή, η Σαμάνθα Γκάιμερ και ο δικηγόρος της εμφανίστηκαν στην εκπομπή του Λάρι Κινγκ με την ίδια να λέει πως συγχώρεσε τον Πολάνσκι.

Η εξομολόγηση της σόκαρε πολλούς. Κάποιοι μίλησαν για ημέρα ντροπής για την ίδια, άλλοι αναρωτήθηκαν τι μεσολάβησε από τότε. Ήθελε η Σαμάνθα να σταματήσει να είναι πια γνωστή ως το κορίτσι που έπεσε θύμα βιασμού από τον σκηνοθέτη; Ή υπήρξε κάτι άλλο;

Όσο τραυματική κι αν ήταν η σεξουαλική επίθεση που υπέστη σε ηλικία 13 ετών από τον Ρομάν Πολάνσκι, η μεταχείρισή της από το δικαστικό σύστημα και τα ΜΜΕ ήταν «ακόμα χειρότερη» θα παραδεχτεί η ίδια η Γκάιμερ περιγράφοντας μια διαδικασία στην οποία η αλήθεια της παιδικής της ηλικίας θυσιάστηκε στον βωμό των επαγγελματικών φιλοδοξιών δικαστών, εισαγγελέων και δημοσιογράφων.

«The Girl»: H ταινία για το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης του Πολάνσκι σε ανήλικο κορίτσι

Η Σαμάνθα Γκάιμερ έγινε αφηγήτρια της δικής της ιστορίας. Όπως η ίδια έχει δηλώσει, η συμφωνία εκτός δικαστηρίου επέτρεψε να κλείσει ένα κεφάλαιο της ζωής της και να προχωρήσει μπροστά. «Όλοι μιλούσαν για εκείνον. Εγώ ήμουν απλώς το κορίτσι στο οποίο συνέβη» θα εξομολογηθεί.

Η νέα ταινία «The Girl» είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Γκάιμερ με τίτλο The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski θα εξερευνήσει το διαβόητο σκάνδαλο του Ρόμαν Πολάνσκι για βιασμό ανηλίκου από την οπτική γωνία της 13χρονης τότε Σαμάνθα.

Θα ανατρέξει στην περίοδο, τη δεκαετία του 1970, που η τότε 13χρονη Γκάιμερ μπήκε στον κύκλο του διάσημου σκηνοθέτη, στην εμπειρία της ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και στη δίνη των μέσων ενημέρωσης που ακολούθησε μετά τη σύλληψη του διάσημου σκηνοθέτη.

Η νέα ταινία είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο της γαλλοαμερικανίδας σκηνοθέτιδας Μαρίνα Ζιολκόφσκι, της οποίας η ταινία μικρού μήκους «19» ήταν υποψήφια για César – τα γαλλικά Όσκαρ – το 2021.

Στους ρόλους των γονιών της Σαμάνθα, Σούζαν και Μπομπ Γκάιμερ, θα εμφανιστούν η Ντρι Χέμινγουεϊ και ο Γκορ Άμπραμς, ενώ τον κεντρικό ρόλο της Σαμάνθα ενσαρκώνει η 13χρονη αμερικανοουκρανή πρωτοεμφανιζόμενη Κάρολιν Κάτσεν. Η νεαρή ηθοποιός επιλέχθηκε, σύμφωνα με τους παραγωγούς, ύστερα από πολλές οντισιόν.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ταινία «επανεξετάζει ένα από τα πιο διαβόητα σκάνδαλα του Χόλιγουντ μέσα από τα μάτια του προσώπου που παρερμηνεύτηκε περισσότερο… Καθώς η υπόθεση ξεσπά στα πρωτοσέλιδα, η Σαμάνθα και η μητέρα της παρασύρονται σε μια αμείλικτη καταιγίδα δημοσιότητας - καταδιώκεται από παπαράτσι και στερείται την ιδιωτικότητά της ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται περισσότερο προστασία. Μαζί, μητέρα και κόρη παλεύουν να ανακτήσουν τη φωνή της Σαμάνθα και να διασώσουν ό,τι έχει απομείνει από την παιδική της ηλικία».

Η Γκάιμερ, η οποία αργότερα συγχώρησε τον Πολάνσκι δήλωσε: «Αυτή η ιστορία ήταν ένα διά βίου βάρος για όλους μας. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε κάτι όμορφο. Η δημιουργικότητα και η ευαισθησία της Μαρίνα το κατέστησαν δυνατό και αυτό, για μένα, είναι ένα δώρο».

«Τον συγχώρεσα. Όχι για εκείνον - για μένα. Για να μπορέσω να προχωρήσω» θα παραδεχτεί.

Η Ζιόλκοφσκι ανέφερε ότι, διαβάζοντας τα απομνημονεύματα της Γκάιμερ, την εντυπωσίασε η φωνή της. «Αυτή η ταινία δεν αφορά τον Ρόμαν Πολάνσκι, αλλά την επιστροφή της ιστορίας της Σαμάνθα σε αυτήν, μετά από χρόνια που διαμορφώθηκε από άλλους. Αφηγούμενη εξ ολοκλήρου μέσα από τις αναμνήσεις και την εσωτερική ζωή της Σαμάνθα, η ταινία αποκαθιστά την αυτονομία και την πολυπλοκότητά της.

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά στο Λος Άντζελες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από την υπόθεση Γκάιμερ, ακόμη τέσσερις γυναίκες κατήγγειλαν τον Πολάνσκι μεταξύ 2017 και 2019 για σεξουαλική κακοποίηση στη δεκαετία του 1970, τρεις εκ των οποίων ήταν ανήλικες. Ο σκηνοθέτης έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.