Το κορίτσι και ο σκηνοθέτης: Η ιστορία της Σαμάνθα Γκέιμερ και του Ρομάν Πολάνσκι στην ταινία «The Girl»

Το 1977, η Σαμάνθα Γκέιμερ ήταν μόλις 13 ετών όταν συνάντησε τον Ρομάν Πολάνσκι, τον σκηνοθέτη που είχε ήδη κατακτήσει το Χόλιγουντ και λίγους μήνες αργότερα θα γινόταν το κέντρο ενός από τα πιο διαβόητα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης.
Η ζωή της ανήλικης Σαμάνθα άλλαξε για πάντα τη μέρα που γνώρισε τον Ρομάν Πολάνσκι. Ο διάσημος σκηνοθέτης κατηγορήθηκε για σεξουαλική επαφή με ανήλικη, μια υπόθεση που γρήγορα πήρε τεράστιες διαστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα, ανάμεσα σε δημοσιογράφους, νόμους, δικαστήρια και διαπραγματεύσεις που την ξεπερνούσαν.
Ο Ρομάν Πολάνσκι, από την άλλη, είχε ήδη μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και τραγωδίες. Η μητέρα του πέθανε στο Άουσβιτς, ενώ ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει από το γκέτο της Κρακοβίας. Στην Πολωνία και τη Βρετανία δημιούργησε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του ’60 – Μαχαίρι στο νερό, Αποστροφή.
Μαζί με τη σύζυγό του, την Αμερικανίδα ηθοποιό Σάρον Τέιτ, έγιναν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της σόουμπιζ. Η τραγωδία χτύπησε ξανά με τη δολοφονία της Τέιτ, ενώ ήταν οκτώ μηνών έγκυος, από μέλη της «οικογένειας» του Τσαρλς Μάνσον, μια τραγωδία που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στον Πολάνσκι και όσους τον γνώριζαν.
Μάρτιος 1977. Ο Πολάνσκι, τότε 44 ετών, προσλαμβάνεται από το περιοδικό Vogue για φωτογράφιση εφήβων και συναντά τη 13χρονη Σαμάνθα. Ακολουθούν δύο ραντεβού φωτογράφισης, κατά τα οποία η κατάσταση ξεφεύγει: αλκοόλ, ναρκωτικά, τζακούζι, σεξ.
Οι μαρτυρίες διαφέρουν: ο Πολάνσκι υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι «δεν ήταν ανενεργή», ενώ η Σαμάνθα, θυμάται ότι «δεν ήταν συναινετικό σε καμία περίπτωση… Ήταν πολύ τρομακτικό».
Ο βραβευμένος δημιουργός ταινιών όπως «Το Μωρό της Ρόζμαρι» και «Τσάιναταουν», συνελήφθη το 1977 και κατηγορήθηκε για αποπλάνηση ανηλίκου και άσεμνη πράξη σε βάρος παιδιού.
Στο πλαίσιο συμφωνίας με τις αρχές, παραδέχθηκε την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση, αποφεύγοντας βαρύτερες κατηγορίες.
Αφού εξέτισε 42 ημέρες φυλάκισης, διέφυγε στη Γαλλία το 1978 και έκτοτε παραμένει φυγόδικος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το 2003 ο Ρομάν Πολάνσκι κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «Ο Πιανίστας». Αν και δεν παρέστη στην τελετή, η βράβευση αναγνώρισε την εξαιρετική σκηνοθετική του δουλειά.