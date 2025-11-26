Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει ότι ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Πούτιν – Επιχείρηση «εκρωσοποίησης» στις κατακτημένες περιοχές της Ουκρανίας

Η Ρωσία εμφανίζεται να έχει πάρει σοβαρά την πρόταση των 19 σημείων που κατέληξαν οι Ευρωπαίοι, οι Ουκρανοί και οι ΗΠΑ για τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και άλλοι σημαντικοί αμερικανοί αξιωματούχοι θα έρθουν την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρωσία για συνομιλίες πάνω σ’ ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One μεταβαίνοντας στη Φλόριντα για την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, δήλωσε πως αμερικανοί διαπραγματευτές σημειώνουν πρόοδο σε συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία και πως η Μόσχα συμφώνησε σε μερικές παραχωρήσεις.

Ένα βασισμένο στις ΗΠΑ πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε νέες ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να θέλει να πιέσει την Ουκρανία να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία που να γέρνει πολύ προς τις επιθυμίες της Μόσχας.

«Όσο για τον Γουίτκοφ, μπορώ να πω πως έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία ότι θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, στον κορυφαίο διαπιστευμένο στο Κρεμλίνο δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε πως εκτός από τον Γουίτκοφ, «αριθμός άλλων αντιπροσώπων της (αμερικανικής) κυβέρνησης που ασχολούνται με τις ουκρανικές υποθέσεις» θα έρθει επίσης στη Μόσχα.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ακόμα πως η διαρροή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στον ίδιο και τον Γουίτκοφ ήταν απόπειρα να μπουν εμπόδια στις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News μετέδωσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 14 Οκτωβρίου με τον Γιούρι Ουσάκοφ, είπε ότι θα πρέπει να δουλέψουν μαζί πάνω σ’ ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για την Ουκρανία και ότι ο Πούτιν θα πρέπει στη συνέχεια να το θέσει υπόψη του Τραμπ.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι εξέτασε μια ηχογράφηση της συνομιλίας και δημοσιοποίησε το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος.

Όταν ερωτήθηκε γιατί διέρρευσε το τηλεφώνημα, ο Ουσάκοφ είπε: «Πιθανόν για να παρακωλύσουν. Είναι απίθανο αυτό να έγινε για να βελτιωθούν οι σχέσεις».

«Ενίσχυση της ρωσικής ταυτότητας στις κατεκτημένες περιοχές της Ουκρανίας»

Oι ρωσικές αρχές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι Ρώσοι και μιλάνε ρωσικά στις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός μετά την εισβολή του στη χώρα το 2022, σύμφωνα με έγγραφο που υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη, έχει τον τίτλο «Στρατηγική της εθνικής πολιτικής της Ρωσίας για την περίοδο ως το 2036» και εμφανίζεται ως ένα διάταγμα υπογεγραμμένο από τον Ρώσο πρόεδρο.

Σε αυτό παρουσιάζονται μέτρα προκειμένου το 95% των κατοίκων των ουκρανικών περιοχών που έχει καταλάβει η Ρωσία να δηλώνουν Ρώσοι ως το 2036.

Έξι μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία ο Πούτιν ανακοίνωσε την προσάρτηση των επαρχιών Ντοντέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια στη Ρωσία, αν και η Μόσχα δεν τις ελέγχει πλήρως.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η κατάληψη ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας «δημιούργησε τις συνθήκες για την αποκατάσταση της ενότητας των ιστορικών περιοχών του ρωσικού κράτους».

Εξάλλου, όπως τονίζει, είναι ζωτικής σημασίας «να υιοθετηθούν επιπλέον μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί γενικώς η ρωσική ταυτότητα», να εδραιωθεί η χρήση της ρωσικής γλώσσας και να αντιμετωπιστούν «προσπάθειες μη φιλικών κρατών να αποσταθεροποιηθούν οι διαεθνοτικές και διαδογματικές σχέσεις και να δημιουργηθεί ένα χάσμα στην κοινωνία».

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής «θα αξιολογηθούν με βάση την επίτευξη του ακόλουθου δείκτη-στόχου έως το 2036: το επίπεδο συνολικής ρωσικής πολιτικής ταυτότητας (πολιτική αυτογνωσία)», το οποίο θα πρέπει να φτάνει «τουλάχιστον το 95%», αναφέρει το διάταγμα.

«Η Ευρώπη προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν «να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά» η σύγκρουση, δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε πως «επιθέσεις πληροφοριών» εξαπολύονται επανειλημμένα από ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.