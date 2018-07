Το ξεχωριστό δώρο του πρίγκιπα Χάρι στον πρίγκιπα Λούις

Ο πρίγκιπας Χάρι αγόρασε για τον πρίγκιπα Λούις την πρώτη έκδοση του Winnie The Pooh ως δώρο για τη βάφτιση του ανιψιού του. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου του 1962 του A.A. Milne, που βγήκε σε 30.000 αντίτυπα, κόστισε στον πρίγκιπα Χάρι 8.000 λίρες.

Ο πρίγκιπας Χάρι αγόρασε την πρώτη έκδοση του Winnie The Pooh από τον πωλητή σπάνιων βιβλίων Peter Harrington στο Κένσινγκτον του Λονδίνου.

Ο πρίγκιπας Χάρι και οι αναμνήσεις με Νταϊάνα

«Μια από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας του πρίγκιπα Χάρι ήταν όταν του διάβαζε ένα παραμύθι η μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα. Αγαπούσε πολύ όλα τα κλασικά και ο πρίγκιπας Χάρι είχε τη λαμπρή ιδέα να ξεκινήσει μια βιβλιοθήκη με τις πρώτες εκδόσεις βιβλίων» σημείωσε στη Sun άνθρωπος που τον γνωρίζει καλά.

Αρχικά ο πρίγκιπας Χάρι σκέφτηκε να αγοράσει στον πρίγκιπα Λούις το Through the Looking Glass του Lewis Carroll, αξίας 24.000 λιρών, αλλά θεώρησε καταλληλότερο το Winnie The Pooh.

Η βάφτιση του μικρού πρίγκιπα Λούις θα τελεστεί στο βασιλικό παρεκκλήσι στο παλάτι St James από τον αρχιεπίσκοπο του Canterbury, τον αιδεσιμότατο Justin Welby.

Θα γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο με καλεσμένους στενούς φίλους του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον και μέλη της οικογένειας.

Το παρών στη βάφτιση του μικρού πρίγκιπα Λούις θα δώσουν και τα αδέρφια του πρίγκιπας Τζορτζ και πριγκίπισσα Σάρλοτ. Και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε σε απαρτία την οικογένεια.

Χωρίς την Ελισάβετ η βασιλική βάφτιση

Ο πρίγκιπας Λούις θα έχει έξι νονούς. Ανάμεσά τους και ο καλός φίλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ Guy Pelly. Τη χρυσή εξάδα συμπληρώνουν οι Nicholas van Cutsem, Harry Aubrey-Fletcher, The Lady Laura Meade, Sophie Carter και Lucy Middleton.

Σε ετοιμότητα για τη βάφτιση του μικρού πρίγκιπα Λούις θα είναι και τα μεγαλύτερα αδέρφια του πρίγκιπας Τζορτζ και πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Το παρών θα δώσουν ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, η Πίπα Μίντλετον με τον σύζυγό της James Matthews, ο αδερφός τους James Middleton και ο Michael Middleton. Θα απουσιάζουν όμως η βασίλισσα Ελισάβετ και ο δούκας του Εδιμβούργου.

Πηγή: Dailymail