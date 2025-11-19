Το Λούβρο θωρακίζεται με 100 κάμερες ασφαλείας μετά την κλοπή κοσμημάτων

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου μετά την μεγάλη κλοπή κοσμημάτων, ενώ έκλεισε και το τμήμα με τα αρχαιοελληνικά εκθέματα.

Το Μουσείο του Λούβρου μπαίνει σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας μετά την κλοπή των κοσμημάτων στις 19 Οκτωβρίου, ενώ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και το προσωρινό κλείσιμο για το κοινό μιας έκθεσης με αρχαιοελληνικά κεραμικά, όπως σας είχε ενημερώσει το newsit.gr .

Και αυτό διότι ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας του Μουσείου συνέστησε, «λόγω προβλημάτων στατικότητας του κτιρίου», την εκκένωση των γραφείων στον δεύτερο όροφο της πτέρυγας Sully, αλλά και το κλείσιμο για το κοινό της γκαλερί Campana, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική.

Την ίδια ώρα η πρόεδρος και διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από είκοσι «μέτρα έκτακτης ανάγκης» θα εφαρμοστούν και θα αναπτυχθούν στο Μουσείο «τις επόμενες ημέρες». «Ορισμένα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί», ανακοίνωσε η Λοράνς ντε Καρ, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας θέσης συντονιστή ασφαλείας, την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπαρακολούθησης κοντά στα πιο ευαίσθητα κτίρια του Λούβρου και την επιτάχυνση της εγκατάστασης περιμετρικών καμερών (100 κάμερες θα εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του 2026). «Οι δεσμοί με την αστυνομική διεύθυνση θα ενισχυθούν, με την επικείμενη ίδρυση αστυνομικού τμήματος εντός του ίδιου του χώρου του Λούβρου», είπε επίσης η πρόεδρος του Μουσείου.

Να σημειωθεί ότι έχουν συλληφθεί 4 άτομα για την ληστεία, αλλά τα κλοπιμαία δεν έχουν βρεθεί ακόμη.

Οι αστυνομικοί έχουν παραδεχτεί ότι υπήρχε ανεπαρκής κάλυψη από κάμερες ασφαλείας στους εξωτερικούς τοίχους του μουσείου και δεν υπήρχε κάμερα στο μπαλκόνι από το οποίο έγινε η διάρρηξη.