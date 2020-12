Το μήνυμα ελπίδας της Προέδρου της Κομισιόν: Μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον κορονοϊό

Να εμφυσήσει την ελπίδα στους Ευρωπαίους πολίτες και παράλληλα να τους παρακινήσει να κάνουν το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό, επιχειρεί με μήνυμά της ανήμερα των Χριστουγέννων η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή τη χρονιά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά. Αλλά σήμερα το μήνυμά μου είναι ελπίδας: μαζί μπορούμε να νικήσουμε αυτό τον ιό.

Σε μόλις δύο ημέρες, ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μόλις αρκετοί άνθρωποι εμβολιαστούν, μπορούμε να αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω τις κανονικές ζωές μας. Μέχρι τότε μείνετε ασφαλείς», έγραψε στο Twitter η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

This year, Christmas is different. But today my message is of hope: together we can beat this virus.



In just 2 days, vaccination will start across the EU.



Once enough people are vaccinated, we can start getting our normal lives back. Until then, stay safe.



Merry Christmas.