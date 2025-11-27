Το μουσείο του Λούβρου αυξάνει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται και στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά την πασίγνωστη ληστεία των κοσμημάτων, θα αυξήσει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου εισόδου για τους εκτός της Ευρώπης επισκέπτες του από το 2026, ένα μέτρο που είχε προτείνει η κυβέρνηση της Γαλλίας για την ενίσχυση του δημοφιλέστερου μουσείου στον κόσμο.

Από τη 14η Ιανουαρίου, οι υπήκοοι χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν, τη Νορβηγία) θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 32 ευρώ για να περιηγηθούν στο έκτασης 73.000 τετραγωνικών μέτρων Λούβρο, δηλαδή πρέπει να δώσουν 10 ευρώ παραπάνω από ότι έδιναν μέχρι στιγμής για να μπουν στο μουσείο στη Γαλλία.

Αυτή η αύξηση, που εγκρίθηκε σήμερα (27/11/2025) από το διοικητικό συμβούλιο του Λούβρου, θα εφαρμοστεί κυρίως στους Αμερικανούς, που κατατάσσονται πρώτοι μεταξύ των ξένων επισκεπτών, αλλά επίσης στους Κινέζους, που βρίσκονται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τον απολογισμό δραστηριότητας του μουσείου για το 2024.

Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους τον περασμένο χρόνο, εκ των οποίων το 69% ήταν ξένοι.

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο σε επιπρόσθετα έσοδα, χρήματα που θα διατεθούν για την επίλυση των «δομικών προβλημάτων» του μουσείου, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) το μουσείο.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Λούβρο είναι αντιμέτωπο «με έναν τοίχο επενδύσεων που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει», ελλείψει κυρίως «ιεράρχησης στα πολυάριθμα προγράμματά του».

Η ληστεία της 19ης Οκτωβρίου κατέδειξε επίσης τον «ανεπαρκή εξοπλισμό του σε μέσα ασφαλείας», σύμφωνα με τη διοικητική έρευνα που ξεκίνησε μετά την κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος.

Αυτήν την αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου πρότεινε τον Ιανουάριο η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία διαβεβαίωνε πως ήθελε να είναι «εφευρετική» προκειμένου να παράγει νέους πόρους, μετά την προειδοποίηση της προέδρου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ, σχετικά με την ηλικία των εγκαταστάσεων.