Το NATO «αδειάζει» τον Τραμπ για το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ – Γαλλία και Βρετανία σχεδιάζουν εναλλακτικό πλάνο

Οι χώρες μέλη του NATO ανακοίνωσαν σήμερα (13.04.2026) ότι δεν θα εμπλακούν στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα, τα κράτη μέλη του NATO πρότειναν αντιθέτως να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ, μόνο αφού ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες με το Ιράν, μια κίνηση που είναι πιθανό να εξοργίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να οξύνει τις ευρωατλαντικές εντάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με άλλες χώρες για να αποκλείσει τη θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, αφού οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το ναυτικό «μπλόκο» των Αμερικανών τέθηκε σήμερα σε ισχύ στις 5 μ.μ (ώρα Ελλάδας) με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι «όποιο ιρανικό πλοίο προσεγγίζει την ζώνη του ναυτικού αποκλεισμού θα καταστραφεί αμέσως».

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τα Στενά για όλα τα πλοία, εκτός από τα δικά του.

Επίσης, επιδιώκει να καταστήσει τον έλεγχό του επί αυτής της θαλάσσιας οδού μόνιμο και ενδεχομένως να επιβάλει τέλη στα πλοία που τη χρησιμοποιούν.

Ωστόσο, σύμμαχοι του στο NATO, περιλαμβανομένης της Βρετανίας και της Γαλλίας, επεσήμαναν ότι δεν θα παρασυρθούν στη σύγκρουση συμμετέχοντας στον αποκλεισμό, τονίζοντας αντίθετα ότι εργάζονται πάνω σε μια πρωτοβουλία για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Η άρνησή τους αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής με τον Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει μέρος των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, αφού αρκετές χώρες αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σημαντική πίεση

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στο BBC. «Η απόφασή μου είναι απολύτως ξεκάθαρη: όποια κι αν είναι η πίεση – και υπήρξε αρκετά σημαντική πίεση – δεν πρόκειται να παρασυρθούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο γενικός γραμματέας του NATIO, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ο Τραμπ επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον για τη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν διπλωμάτες στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Το NATO θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στα Στενά, εφόσον και τα 32 μέλη του συμφωνήσουν στη συγκρότηση μιας αποστολής, επεσήμανε ο Ρούτε στις 9 Απριλίου 2026.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν, αλλά μόνο αφού υπάρξει παύση των εχθροπραξιών με διάρκεια και μια συμφωνία με το Ιράν ότι τα πλοία τους δεν θα δέχονται επιθέσεις.

Εναλλακτικό πλάνο σχεδιάζουν Βρετανία και Γαλλία

Η Γαλλία θα οργανώσει μια διάσκεψη μαζί με τη Βρετανία και άλλες χώρες για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής αποστολής με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτή η αυστηρά αμυντική αποστολή, διακριτή από τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση, θα αναπτυχθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», ανέφερε ο Μακρόν.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να θεσπιστούν κανόνες για την ασφαλή διέλευση και τον συντονισμό στρατιωτικών πλοίων που θα συνοδεύουν δεξαμενόπλοια, εξήγησε ο Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο.

«Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: πρόκειται για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και τη στήριξη της ελευθερίας των θαλάσσιων μεταφορών μόλις τερματιστεί η σύγκρουση. Κοινός μας στόχος είναι ένα συντονισμένο, ανεξάρτητο, πολυεθνικό σχέδιο», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, μια συνάντηση για την κατάρτηση σχεδίων για αυτή την αποστολή, με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την Πέμπτη του Πάσχα (16.04.2026) στο Παρίσι ή στο Λονδίνο.

Τα πολεμικά πλοία θα παρέχουν αίσθημα ασφάλειας χωρίς να εμπλέκονται σε εχθροπραξίες, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ενημερωθούν για την αποστολή, αλλά δεν θα συμμετέχουν άμεσα σε αυτή.

Άλλη ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Τραμπ θα αντιμετώπιζε θετικά μια τέτοια αποστολή τώρα που έχει ήδη διατάξει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ: «Με δεδομένο ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί πλέον το Στενό ως δικό του μοχλό πίεσης, θα θέλει μια αποστολή εκεί;».