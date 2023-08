Για ακόμα μία χρονιά, η Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων του NATO (LANDCOM) που εδρεύσει στη Σμύρνη, συνεχάρη την Τουρκία για την «Ημέρα της Νίκης» και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων με ανάρτησή της στο Χ.

«Η LANDCOM εύχεται ευτυχισμένη Ημέρα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έθνος που μας φιλοξενεί. Σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη ημέρα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία τους», αναφέρει σε ανάρτησή της η LANDCOM.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!



LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.



On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.