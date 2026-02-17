Το Νέο Μεξικό ξεκινά ενδελεχή έρευνα στο φερόμενο ράντσο – κολαστήριο του Τζέφρι Επστάιν

Έρευνες για το ράντσο Zorro στο Νέο Μεξικό, στο οποίο φέρεται να ζούσαν τον εφιάλτη τα θύματα του Τζέφρι Επσταϊν, ξεκινούν οι αρχές. Η ενδελεχής έρευνα έρχεται έπειτα από καταγγελίες ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα άνδρας, διακινούσε και κακοποιούσε σεξουαλικά κορίτσια και γυναίκες στο μεγάλο του κτήμα κοντά στη Σάντα Φε.

Η βουλευτής Αντρέα Ρομέρο δήλωσε στο Axios ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή να είναι η πρώτη πλήρης έρευνα για όσα συνέβησαν στο ράντσο του Τζέφρι Επστάιν στο Νέο Μεξικό, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και τα θύματά του, να δουν να αποδίδεται δικαιοσύνη.

Ο Έπσταϊν είχε στην κατοχή του το ακίνητο από το 1993 έως τον θάνατό του το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου κρατούνταν εν αναμονή δίκης για υποθέσεις σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων.

Στο κτήμα, που εκτείνεται σε περισσότερα από 7.600 στρέμματα, είχε χτίσει μια τεράστια έπαυλη. Το «Zorro Ranch» αναφέρεται πολλές φορές στα αρχεία Έπσταϊν που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Άνι Φάρμερ, που έχει κατηγορήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν, κατέθεσε στη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ το 2021 ότι τόσο η σύντροφος του κατηγορούμενου όσο και ο ίδιος, την κακοποίησαν στο ράντσο όταν εκείνη ήταν 16 ετών. Ποινική έρευνα στο Νέο Μεξικό ολοκληρώθηκε το 2019 χωρίς να ασκηθούν διώξεις.

Η Αντρέα Ρομέρο, που συνυπογράφει το διακομματικό νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στη Βουλή του Νέου Μεξικού, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί τι έγινε στο ράντσο, καθώς η υπόθεση για χρόνια, όπως είπε, είχε χαθεί στα αζήτητα.

Η επιτροπή αλήθειας

Η επιτροπή, που ονομάζεται «Επιτροπή Αλήθειας», ζητά καταθέσεις από θύματα που βρέθηκαν στο ράντσο, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας. Η Ρομέρο δήλωσε ότι η επιτροπή σκοπεύει να κατονομάσει δημόσια πιθανούς δράστες. Όπως είπε, ήταν σαφές ότι στο χώρο γίνονταν παράνομες πράξεις υπό την ομπρέλα του Τζέφρι Έπσταϊν και άλλων δραστών. Υπογράμμισε επίσης ότι ο διακομματικός χαρακτήρας της επιτροπής βοηθά ώστε η έρευνα να είναι αντικειμενική.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού ζήτησε από το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσβαση χωρίς λογοκρισία σε ένα ανώνυμο email του 2019, στο οποίο γινόταν λόγος ότι δύο «αλλοδαπά κορίτσια» είχαν ταφεί στο Zorro Ranch.

Η οικογένεια του πρώην γερουσιαστή του Τέξας Ντον Χάφινς, που σήμερα έχει στην κατοχή της το ακίνητο, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές του Νέου Μεξικού αν θελήσουν να ερευνήσουν τον χώρο.

Στόχος της επιτροπής είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε δικαστικό επίπεδο. Η Ρομέρο σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν λήξει οι προθεσμίες παραγραφής, αλλά ανέφερε ότι οι νομοθέτες εξετάζουν αλλαγές στη νομοθεσία ώστε να βοηθηθούν οι επιζώσες να βρουν δικαίωση.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε έχει υποστηρικτές δύο Δημοκρατικούς και δύο Ρεπουμπλικανούς βουλευτές. Η ειδική επιτροπή της πολιτειακής Βουλής έχει την εξουσία να ερευνά καταγγελίες για εγκληματικές ενέργειες και διαφθορά. Στο σχετικό ψήφισμα αναφέρεται ότι η Βουλή ανησυχεί πως η αποτυχία διερεύνησης όσων καταγγέλλονται για το ράντσο και οι πιθανές συνέπειες αυτών των πράξεων επηρεάζουν την ασφάλεια και την ευημερία της πολιτείας, ενώ η αδράνεια απειλεί την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Νέου Μεξικού, δεν απαιτείται έγκριση της Γερουσίας για να έχει η Βουλή ερευνητικές αρμοδιότητες, καθώς κάθε σώμα μπορεί να διεξάγει έρευνες για να συλλέγει πληροφορίες που χρειάζονται για τη νομοθέτηση.

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης. Έως τις 31 Ιουλίου πρέπει να κατατεθεί ενδιάμεση έκθεση στην ηγεσία της Βουλής, ενώ η τελική έκθεση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της επιτροπής αναμένεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίο