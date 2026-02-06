Βίντεο με την Γκισλέιν Μάξγουελ μέσα στο κελί της φυλακής – Νέο οπτικό υλικό από τους φακέλους Επστάιν

Νέο βίντεο από τα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν δείχνουν την συνεργάτιδα του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ μέσα στο κελί της φυλακής.

Η 64χρονη υπήρξε επί χρόνια στενή συνεργάτης του διαβόητου παιδόφιλου, Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019. Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ. Το βίντεο με την Μάξγουελ δείχνει πώς περνάει τη μέρα της στη φυλακή.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων σε συνεργασία με τον Τζέφρι Επστάιν, με σκοπό τη συμμετοχή σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις.

Εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών. Νέο υλικό, που επιβεβαιώθηκε από το Channel 4 News, παρουσιάζει αποσπάσματα από περίπου 10 ώρες βίντεο μέσα στο κελί της τον Ιούλιο του 2020.

Την περίοδο εκείνη, η Μάξγουελ είχε εντοπιστεί από το FBI στο σπίτι της στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο διαβόητο κέντρο κράτησης Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν. Τέθηκε υπό κράτηση στις 2 Ιουλίου 2020.

Στο βίντεο εμφανίζεται να φορά πορτοκαλί στολή κρατουμένου, να πίνει νερό, να τακτοποιεί το κρεβάτι της και στη συνέχεια ξαπλώνει, και να διαβάζει ένα βιβλίο. Δίπλα της, στο πάτωμα, φαίνεται ένα μικρό κιβώτιο με προσωπικά αντικείμενα και πιθανότατα δεύτερη αλλαξιά ρούχα.

Ήταν η περίοδος που περίμενε την απόφαση για το αν θα βγει έξω με εγγύηση. Στις 14 Ιουλίου δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε. Εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο ποινής έως και 35 ετών φυλάκισης.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 28 Δεκεμβρίου, δικαστής απέρριψε το αίτημα για αποφυλάκιση με εγγύηση ύψους 28,5 εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Η πρόταση προέβλεπε επιστροφή στο σπίτι της υπό τη φρούρηση ενόπλων φρουρών που θα εμπόδιζαν την απόδραση.

Οι δικηγόροι της υποστήριζαν τότε ότι οι αρχές πραγματοποιούσαν εξονυχιστικούς ελέγχους στο κελί της κάθε 15 λεπτά για να βεβαιωθούν ότι ήταν ζωντανή.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 κρίθηκε ένοχη, και μπήκε σε ένα κελί διαστάσεων περίπου 3 επί 2,5 μέτρων που μοιραζόταν με τρεις ακόμη κρατούμενες στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα της Tallahassee στη Φλόριντα.

Τον Αύγουστο του 2025 μεταφέρθηκε σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας στο Μπράιαν, περίπου 160 χιλιόμετρα έξω από το Χιούστον του Τέξας, εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο επίθεσης.