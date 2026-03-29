Το νέο μήνυμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ για να ευχαριστήσει το Ιράκ

Με το θρίλερ για την κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ να συνεχίζεται ένα νέο μήνυμά του, γραπτό για ακόμη μία φορά, δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ιράν, στο οποίο ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, ευχαριστεί το Ιράκ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ευχαρίστησε τον λαό του Ιράκ για τη στήριξή του στον πόλεμο κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σε γραπτό μήνυμά του, «εξέφρασε την εκτίμησή του προς την ανώτατη θρησκευτική αρχή στο Ιράκ και τον λαό της χώρας για τη σαφή στάση τους απέναντι στην επιθετικότητα κατά του Ιράν και για την υποστήριξή τους προς τη χώρα μας», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ISNA, κάνοντας αναφορά στον Μεγάλο Αγιατολάχ Αλι Αλ-Σιστάνι, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σιιτικού Ισλάμ.

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν εμφανίζεται δημόσια έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας και την τοποθεσία του, ωστόσο η κρατική τηλεόραση αλλά και Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αναρρώνει από τραύματα που υπέστη σε αεροπορική επιδρομή.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο τρίτος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, διαδεχόμενος τον πατέρα του που εξολοθρεύτηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και τον ιδρυτή της επανάστασης, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Το μήνυμα του Ιρανού ηγέτη παρέδωσε στη Βαγδάτη ο πρέσβης του Ιράν, Mohammad Kazem Ale Sadeq, στον επικεφαλής του Ανώτατου Ισλαμικού Συμβουλίου του Ιράκ, Χουμάμ Χαμουντί.

Δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο, με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε το συγκεκριμένο μήνυμα.