Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο πρώτο του ντοκιμαντέρ: Από τα παιδικά χρόνια και την ψυχανάλυση μέχρι τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ

Μετά την ανακοίνωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ηγέτη του Ιράν, κρατικά μέσα παρουσίασαν το πρώτο ντοκιμαντέρ γι’ αυτόν. Το τετράλεπτο βίντεο για τη ζωή του από προσκείμενο μέσο στο Ιράν, βασίζεται σε λίγες φωτογραφίες, παρουσιάζοντάς τον ως ταπεινό κληρικό πιστό στον πατέρα του, παρά τις αναφορές για ένα τεράστιο χρηματοοικονομικό δίκτυο στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, αναφορές όπως αυτή του Bloomberg τον Φεβρουάριο αποκάλυψαν την «οικονομική αυτοκρατορία» του νέου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με δισεκατομμύρια σε ακίνητα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οργανωμένα μέσα από περίπλοκες εταιρικές δομές.

Το ντοκιμαντέρ ξεκινά από τη γενέτειρά του, Mashhad, παρουσιάζοντας παιδικές φωτογραφίες δίπλα στον πατέρα του και εικόνες από το σπίτι όπου μεγάλωσε. Μία μικρή αναφορά γίνεται και στη μητέρα του, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh.

Khamenei 2.0 has been an AI-generated leader so far. He has not given a single public speech and has not met anyone in person on camera. But this documentary was released within hours of Mojtaba’s election as leader. @iranwire team has added English subtitles.#IranWar… pic.twitter.com/htAAhBLeAy — IranWire (@IranWireEnglish) March 10, 2026

Ο Μοτζτάμπα εμφανίζεται ως αφοσιωμένος στη γνώση από νεαρή ηλικία, μαθητής διακεκριμένων Σιιτών κληρικών, ενώ κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ παρουσιάζεται ως «απλός Basiji». Αργότερα, εμφανίζεται ως καθηγητής υψηλού επιπέδου, πολύγλωσσος και ειδικός σε ψυχολογία και ψυχανάλυση, με βαθιά γνώση θρησκευτικών κειμένων, τεχνολογίας, στρατιωτικών και πολιτικών θεμάτων.

Σημειώνεται είναι ότι στο ντοκιμαντέρ ο ίδιος εμφανίζεται μόνο σε φωτογραφίες.

Η αφήγηση τον περιγράφει ως «Agha Mojtaba», που, παρά τις προσωπικές τραγωδίες, συνεχίζει να υπηρετεί τον λαό της Ισλαμικής Επανάστασης, παραμένοντας πιστός στο πνεύμα της Εποχής του Χομεϊνί. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, όμως, δεν έχουμε δει δημόσια βίντεο ή εικόνες του, γεγονός που εντείνει την αίσθηση μυστικότητας γύρω από τη νέα ηγεσία.

Την ίδια στιγμή ένα παλαιότερο βίντεο δείχνει τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να περιμένει στην ουρά για να αγοράσει κάτι σε ένα φιλανθρωπικό παζάρι σε ένα σχολείο.