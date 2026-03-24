Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει άλλους 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή για υποστήριξη στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αποστείλει μια ομάδα μάχης ταξιαρχίας από την ελίτ 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανέφερε την Τρίτη (24.03.2026) η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ).

Αναφερόμενη σε δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, η WSJ ανέφερε ότι αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες γραπτή διαταγή για την αποστολή της μονάδας στο Ιράν, η οποία αποτελείται από περίπου 3.000 στρατιώτες.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα ούτε το πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί. Οι στρατιώτες σήμερα σταθμεύουν στο Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα. Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του ότι θα βομβαρδίσει ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, λέγοντας ότι είχε «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Μετά την ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το Ιράν διέψευσε ότι έγιναν οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Το Πεντάγωνο δεν παρείχε πρόσθετες πληροφορίες όταν ρωτήθηκε από το Anadolu τη Δευτέρα σχετικά με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που υποδηλώνουν ότι στοιχεία του Στρατού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που συνδέονται με την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στο Ft. Bragg, αρχίζουν να αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή.

«Λόγω της ασφάλειας των επιχειρήσεων, δεν συζητάμε μελλοντικές ή υποθετικές κινήσεις», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνέχισε την επίθεσή του στη Μέση Ανατολή, χτυπώντας το Ισραήλ, καθώς και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία με νέες επιθέσεις, καθώς αξιωματούχοι της Τεχεράνης ανησυχούσαν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας θα μπορούσαν να αποτελούν παγίδα.

