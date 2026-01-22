Το Sky News ακτινογραφεί το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ: Φιλίες, θέαμα και λίγη ειρήνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα (22.01.2026) στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία περίπου 20 ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Αρχικά το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανασυγκρότηση της Γάζας. Ωστόσο, ο «ιδρυτικός του χάρτης» του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή, αναθέτοντάς του αποστολή πολύ πιο εκτεταμένη που θα το εμπλέξει στη διαχείριση και άλλων συγκρούσεων.

Η Γάζα είναι η περιοχή «όπου το Συμβούλιο Ειρήνης πραγματικά ξεκίνησε (…) Πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα εφόσον πετύχουμε στη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ.

«Μόλις συγκροτηθεί πλήρως το Συμβούλιο, θα μπορούμε να κάνουμε πάνω- κάτω ό,τι θέλουμε και θα το κάνουμε σε συντονισμό με τον ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας για μία ακόμη φορά τον Οργανισμό ότι «δεν χρησιμοποίησε» «το απίστευτο δυναμικό» που διαθέτει.

«Προς το παρόν, αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης συγκροτείται από ανθρώπους που θέλουν να είναι φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ και που θέλουν ο κόσμος να γνωρίζει ότι είναι φίλοι του», λέει ο ανταποκριτής του Skynews για τη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πάρσονς.

Πολλοί από τους ηγέτες που εμφανίστηκαν σήμερα έχουν «πολύ λίγη σχέση με όσα συμβαίνουν στη Γάζα», προσθέτει.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται προσωπικότητες από τη Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Κοσσυφοπέδιο, την Παραγουάη, την Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν και την Ουγγαρία.

«Είναι σαφές ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης βλέπουν αυτό ως μια αναθεώρηση της διεθνούς δομής, έναν τρόπο να συνταχθούν με έναν αμερικανό ηγέτη», αναφέρει ο Πάρσονς.

Η σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης:

Οι ηγέτες και πολιτικοί από τις χώρες που έχουν ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ βρέθηκαν στη σκηνή δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ανάμεσά τους:

• Πρόεδρος Ινδονησίας: Πραμπόο Σουμπιάντο

• Πρωθυπουργός Ουγγαρίας: Βίκτορ Όρμπαν

• Πρόεδρος Αργεντινής: Χαβιέρ Μιλέι

• Πρόεδρος Παραγουάης: Σαντιάγο Πένα

• Πρωθυπουργός Κατάρ: Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ-Θάνι

• Πρωθυπουργός Πακιστάν: Σεχμπάζ Σαρίφ

• Πρόεδρος Κοσόβου: Βιόσα Οσμάνι

• Πρωθυπουργός Αρμενίας: Νικόλ Πασινιάν

• Υπουργός Εξωτερικών Τουρκίας: Χακάν Φιντάν

• Πρόεδρος Αζερμπαϊτζάν: Ιλχάμ Αλίγεφ

• Υπουργός Εξωτερικών Μαρόκου: Νάσερ Μπουρίτα

• Υπουργός Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας: Πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ-Σαούντ

• Πρώην Πρωθυπουργός Βουλγαρίας: Ρόζεν Ζελιάζκοφ

Τραμπ: Ο κόσμος είναι «πλουσιότερος, ασφαλέστερος» απ’ ό,τι πριν ένα χρόνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο κόσμος είναι «πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός απ’ ό,τι ήταν μόλις πριν από έναν χρόνο», κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφών για το νέο όργανο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους.

«Σβήσαμε όλες εκείνες τις φωτιές. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ήξεραν, ούτε κι εγώ, ότι κάποιοι από αυτούς τους πολέμους βρίσκονταν σε εξέλιξη», είπε.

Υπουργοί και επικεφαλής κυβερνήσεων από 19 χώρες ανέβηκαν στη σκηνή και πήραν τις θέσεις τους πριν ο Τραμπ ανέβει στο βήμα, χαρακτηρίζοντας τη συγκέντρωση «μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις όλων».

Οι χώρες που εκπροσωπούνταν από τους 18 άνδρες και τη μία γυναίκα – την πρόεδρο του Κοσόβου, Βιόσα Οσμάνι – περιλάμβαναν το Μαρόκο, την Ουγγαρία, την Ινδονησία, την Ιορδανία, το Καζακστάν και τη Σαουδική Αραβία. Παρών ήταν επίσης ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Τραμπ τους περιέγραψε ως «στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ δημοφιλείς ηγέτες – σε κάποιες περιπτώσεις, όχι τόσο δημοφιλείς, αλλά έτσι είναι η ζωή». Ισχυρίστηκε επίσης ότι η οργάνωση θα αποτελέσει «ένα από τα πιο σημαντικά όργανα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην ιστορία του κόσμου».

Το συμβούλιο, που θα προεδρεύει ο Τραμπ, είχε αρχικά προταθεί ως μέρος του σχεδίου του για εκεχειρία στη Γάζα. Ωστόσο, πρόσφατα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αναλάβει πολύ ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο. Όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφο την Τρίτη για το αν το νεοσύστατο όργανο θα πρέπει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί».

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε το «ιδρυτικό εκτελεστικό συμβούλιο» του οργάνου, στο οποίο περιλαμβάνονται ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει περιοριστεί σε «μικρές φωτιές». Ανέφερε ότι η Χαμάς θα «πρέπει να παραδώσει τα όπλα της» και υποστήριξε ότι τα μέλη της «γεννιούνται με όπλα στα χέρια».

Νωρίτερα, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Γιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υπογράψει προς το παρόν το «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Υπάρχει τεράστια δουλειά να γίνει – δεν θα είμαστε σήμερα ανάμεσα στους υπογράφοντες, γιατί πρόκειται για μια νομική συνθήκη που εγείρει πολύ ευρύτερα ζητήματα, και έχουμε επίσης ανησυχίες για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος [Βλαντιμίρ] Πούτιν συμμετέχει σε κάτι που μιλά για ειρήνη, όταν δεν έχουμε δει ακόμα κανένα σημάδι από τον Πούτιν ότι θα δεσμευτεί για ειρήνη στην Ουκρανία – και, για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι επίσης ένα θέμα για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε», είπε.

Η Ρωσία δεν έχει συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα εξακολουθεί να συμβουλεύεται «στρατηγικούς εταίρους» πριν αποφασίσει να δεσμευτεί στο σχέδιο.