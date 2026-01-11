Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τη Βενεζουέλα – Μήνυμα Μαδούρο από τη φυλακή

Να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσους βρίσκονται ήδη εκεί «να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα», κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11.01.2026) το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τους Αμερικανούς πολίτες. Μήνυμα του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο από το κελί της φυλακής, μετέφερε ο γιος του σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στο Καράκας.

Η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς πολίτες επικαλείται τη «ρευστή» κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, μετά και τη στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου από τις ΗΠΑ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

«Υπάρχουν αναφορές για ομάδες ένοπλων πολιτοφυλακών, γνωστές ως colectivos, οι οποίες στήνουν οδοφράγματα και ερευνούν οχήματα για στοιχεία που αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητα ή την υποστήριξη προς τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί όταν μετακινούνται οδικώς», αναφέρει η οδηγία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο μεταξύ, ο έκπτωτος Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο έστειλε μήνυμα από το κελί της αμερικανικής φυλακής στην οποία κρατείται, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, εν αναμονή της δίκης του, σύμφωνα με τον γιο του.

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου το οποίο μετέφερε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο» (δηλ. μικρός Νικολάς) – σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας. «Μην λυπάστε», είπε στους δικηγόρους του ο 63χρονος Μαδούρο, σύμφωνα με τον γιο του.

Το PSUV έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το μήνυμα που μετέφερε ο γιος του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας.

"No estén tristes, nosotros estamos bien"; El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, asegura que su padre se encuentra bien



Vía @UltimaHoraCR

Από το Προεδρικό Μέγαρο του Καράκας στις φυλακές της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αιχμαλωτίστηκαν από Αμερικανούς κομάντος στο σπίτι τους στο Καράκας, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Nicolás Maduros es llevado a las oficinas de la DEA en New York.

Ο ανατραπείς Πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Του προσάπτεται ακόμη ότι συμμάχησε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες.