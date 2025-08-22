Κόσμος

Το τελευταίο βίντεο – μήνυμα του Φρανκ Κάπριο, του «πιο καλού δικαστή στον κόσμο» στις ΗΠΑ – «Να με θυμάστε στις προσευχές σας»

Εμβληματική μορφή συμπόνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους – Την παραμονή του θανάτου του σε ηλικία 88 ετών απηύθυνε ένα τελευταίο κάλεσμα στους θαυμαστές του
Ο δικαστής Φρανκ Κάπριο
Πηγή: Facebook

«Προσευχηθείτε για μένα». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Φρανκ Κάπριο, του διάσημου δικαστή του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, προς τους χιλιάδες ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες μόνο ώρες πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Χτυπημένος από καρκίνο του παγκρέατος, ζήτησε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της προσευχής, όπως είχε κάνει και σε προηγούμενες νοσηλείες του.

Στο συγκινητικό του μήνυμα στο Facebook, ο δικαστής των ΗΠΑ είπε: «Πέρυσι προσευχηθήκατε για μένα και αυτό με βοήθησε να περάσω μια δύσκολη περίοδο. Δυστυχώς η ασθένεια επέστρεψε και είμαι ξανά στο νοσοκομείο. Πιστεύω βαθιά ότι ο Θεός μας ακούει, γι’ αυτό σας ζητώ να με θυμάστε ξανά στις προσευχές σας».

Ένας δικαστής που ενσάρκωσε την ανθρωπιά

Ο Κάπριο, γνωστός ως «ο πιο συμπονετικός δικαστής στον κόσμο», έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη στην εκπομπή Caught in Providence. Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις, όπου αντιμετώπιζε με χιούμορ και καλοσύνη μικρές παραβάσεις, συγκέντρωσαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο διαδίκτυο.

 

Για σχεδόν σαράντα χρόνια στο δικαστήριο του Πρόβιντενς, υπήρξε σύμβολο μιας δικαιοσύνης κοντά στους πολίτες, ευαίσθητης απέναντι στις δυσκολίες των πιο αδύναμων. «Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, όμως δεν είναι», είχε καταγγείλει, αξιοποιώντας τη φήμη του για να αναδείξει τις ανισότητες στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

Μια μορφή που τιμήθηκε πέρα από τις ΗΠΑ

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως «έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα και παππού, πιστό στις αξίες της συμπόνιας, της ταπεινότητας και της καλοσύνης». Σε μήνυμά της στο Instagram, κάλεσε τον κόσμο να τον τιμήσει «προσπαθώντας ο καθένας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο, όπως έκανε καθημερινά εκείνος».

Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του το 2023, ο Κάπριο συνέχισε να μοιράζεται βίντεο στο YouTube και το 2025 δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του. Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, με το τελευταίο του μήνυμα να ηχεί πλέον σαν μια παρακαταθήκη.

Κόσμος
