Το τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου για την επίθεση στο Ιράν: Καρέ καρέ πως ΗΠΑ και Ισραήλ εξόντωσαν τον Αλί Χαμενεΐ

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ, στις 23 Φεβρουαρίου, φαίνεται να ήταν αυτή που αποτέλεσε την καθοριστική στιγμή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Μήνες προεργασίας και ερευνών έκαναν τους συμμάχους να καταφέρουν να χτυπήσουν το σπίτι του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και να τον σκοτώσουν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας για να τον ενημερώσει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επρόκειτο να συναντηθεί στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου με ανώτερους συμβούλους του. Η πληροφορία αυτή ήταν η καθοριστική, σύμφωνα με την ισραηλινή εκτίμηση, για να καταφέρουν να τους εξοντώσουν όλους μαζί.

Το δημοσίευμα του Axios μιλάει για τη συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου ως «το τηλεφώνημα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή» και αναφέρει ότι ο Τραμπ έδωσε εντολή στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ να εξετάσει τα στοιχεία που είχαν προέλθει από την ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Η CIA φέρεται να επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των πληροφοριών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι, ενώ προχωρούσαν οι προετοιμασίες για πιθανό πλήγμα, ο Τραμπ πήρε τη «συνειδητή απόφαση» να μην αναφερθεί εκτενώς στο Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, την επόμενη ημέρα μετά το τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου. Η ανησυχία ήταν ότι ο Χαμενεΐ θα μπορούσε να κρυφτεί και να διαφύγει εάν αντιλαμβανόταν ότι επίκειται επίθεση.

Μέχρι την Πέμπτη – την ίδια ημέρα που απεσταλμένοι του Τραμπ συναντήθηκαν στη Γενεύη με Ιρανούς διαπραγματευτές – η CIA είχε πλέον οριστικά «επιβεβαιώσει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκονταν μαζί και ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί η ευκαιρία», όπως ανέφερε πηγή.

Μετά τη συνάντηση στη Γενεύη, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά. «Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να προχωρήσετε με τη διπλωματία, θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας έδειξαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια συμφωνία με την οποία θα είστε ικανοποιημένος» φέρεται να του είπαν, σύμφωνα με το Axios.

Την επόμενη ημέρα, αφού έκρινε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν απέδιδαν και ότι οι πληροφορίες για τον Χαμενεΐ ήταν αξιόπιστες, ο Τραμπ φέρεται να έδωσε τελικά την εντολή για το πλήγμα.

Το Axios επικαλείται επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος υποστηρίζει ότι αρχικά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδίαζαν το χτύπημα για τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου, προκειμένου η αμερικανική κυβέρνηση να έχει χρόνο να καλλιεργήσει υποστήριξη στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου πίεσε να επισπευσθεί η επίθεση, προειδοποιώντας ότι Ιρανοί ηγέτες της αντιπολίτευσης που βρίσκονταν στην παρανομία κινδύνευαν να σκοτωθούν από το καθεστώς.

«Δεν προετοιμάσαμε το έδαφος (στην κοινή γνώμη) εκ των προτέρων όσο καλά θα μπορούσαμε, επειδή η ευκαιρία εμφανίστηκε πολύ γρήγορα», φέρεται να δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στον ιστότοπο.

Η επίθεση των ΗΠΑ στην έπαυλη του Αλί Χαμενεΐ

Μήνες πληροφοριών από τη CIA και τη Μοσάντ που παρακολούθησαν κινήσεις, υπεκλέψαν επικοινωνίες και χαρτογράφησαν το συγκρότημα στην Τεχεράνη, οδήγησαν στην επιτυχή εξόντωση του ηγέτη. Τα προηγμένης τεχνολογίας όπλα των ΗΠΑ κατάφεραν να «τρυπήσουν» το τσιμέντο και να σκοτώσουν τους ηγέτες.

DECLASSIFIED: HOW THE STRIKE ON IRAN’S SUPREME LEADER HAPPENED



Months of CIA and Mossad intelligence tracked movements, intercepted communications, and mapped the compound in Tehran.



When the window opened, U.S. strikes knocked out Iran’s air defenses.



Then 200 Israeli jets… pic.twitter.com/5O3dNC3tzu — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 4, 2026

Όπως φαίνεται, 200 ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν βόμβες κατά των υπόγειων καταφυγίων απευθείας πάνω στο συγκρότημα.

Το μοιραίο λάθος του Ιράν ήταν ότι ο Αλί Χαμενεΐ δεν βρισκόταν στο βαθύτερο υπόγειο καταφύγιο.