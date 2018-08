Το tweet του Τραμπ για την Aretha Franklin!

Οι 24 λέξεις που επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ για την απώλεια της βασίλισσας της σόουλ, Aretha Franklin, σε ηλικία 76 ετών στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ:

Η βασίλισσα της soul, Aretha Franklin, είναι νεκρή. Ήταν σπουδαία γυναίκα, με ένα υπέροχο δώρο από τον Θεό, τη φωνή της. Θα μας λείψει!

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018