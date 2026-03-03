Το βασίλειό τους για ένα ιδιωτικό τζετ: Οι ζάμπλουτοι του πλανήτη πληρώνουν ακόμα και 350.000 δολάρια για να φύγουν από τον Κόλπο

Ο πόλεμος δεν γνωρίζει τελικά ούτε εισόδημα, ούτε, φυλή, ούτε θρησκεία. Στην προκειμένη περίπτωση, οι πλούσιοι αυτού του πλανήτη έχουν κι αυτοί εγκλωβιστεί στις χώρες του Κόλπου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μόνη διέξοδο για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο και αναζητούν ένα ασφαλές πέρασμα από την περιοχή.

Πόλεις όπως το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι έχουν γίνει παιδικές χαρές για τους πλούσιους τα τελευταία χρόνια, που προσελκύονται από την ηλιοφάνεια όλο το χρόνο, τον αφορολόγητο τρόπο ζωής και την αντίληψη της ασφάλειας. Αυτό τελείωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο καθώς ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν βροχή στις δύο πόλεις, μαζί με το Κατάρ και το Μπαχρέιν, αναγκάζοντας όσους μπορούσαν να προσπαθήσουν να φύγουν.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας είναι ένα από τα λίγα που εξακολουθούν να λειτουργούν στην περιοχή, αναγκάζοντας τα στελέχη και τις οικογένειές τους που έχουν εγκλωβιστεί σε άλλα μέρη του Κόλπου να κάνουν τη μεγάλη διαδρομή για να μπορέσουν να νοικιάσουν ιδιωτικά τζετ ή να βρουν μια θέση σε εμπορικά αεροπλάνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας έχουν κλείσει στόλους SUV για να μεταφέρουν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν 10 ώρες ταξίδι προς το Ριάντ από το Ντουμπάι και στη συνέχεια ναυλώνουν ιδιωτικά αεροπλάνα για να τους μεταφέρουν έξω από την περιοχή.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά όμως όλων αυτών; Πρόκειται για ανώτερα στελέχη σε παγκόσμιες χρηματοοικονομικές εταιρείες και άτομα που ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ και βρέθηκαν στην περιοχή είτε για επαγγελματικούς λόγους ή για διακοπές.

Το γεγονός όμως ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση έχει εκτοξεύσει τις τιμές για ιδιωτικά τζετ και SUV στα ύψη.

«Η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη πραγματική επιλογή για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από την περιοχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ameerh Naran, διευθύνων σύμβουλος της μεσιτείας ιδιωτικών τζετ Vimana Private. Τα ιδιωτικά τζετ από το Ριάντ στην Ευρώπη κοστίζουν τώρα έως και 350.000 δολάρια, είπε.

Αρχικά οι εταιρείες αυτές προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το Ομάν ως διαδρομή εξόδου από την περιοχή, αλλά αυτή η διαδρομή έκλεισε αφού το Ιράν έπληξε το λιμάνι και ένα πετρελαιοφόρο στη χώρα την Κυριακή και έτσι απέμεινε το Ριάντ ως η ασφαλέστερη διαδρομή.

«Μας προσέγγισαν ακόμα και οικογένειες, μεμονωμένα άτομα και εταιρείες που θέλουν να φύγουν από την περιοχή είτε επειδή φοβούνται για την ασφάλειά τους είτε για επαγγελματικούς λόγους που πρέπει απλώς να μπορούν να ταξιδέψουν», δήλωσε ο Ian McCaul, διευθυντής στην εταιρεία ασφαλείας Alma Risk με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η χρήση του Ριάντ ως προορισμού διέλευσης προέκυψε επίσης επειδή η χώρα έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις βίζες. Πολλές εθνικότητες μπορούν πλέον να λάβουν βίζα κατά την άφιξη, ενώ μόλις πριν από λίγα χρόνια ήταν απαραίτητο να κανονιστούν εκ των προτέρων οι θεωρήσεις, κάτι που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

πηγή: Semafor