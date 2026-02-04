Το Βατικανό αφαίρεσε τοιχογραφία εκκλησίας με άγγελο που έμοιαζε στην Τζόρτζια Μελόνι

Η εκκλησία Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα στη Ρώμη έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, όχι λόγω της ιστορικότητας και της αξίας που έχει για την καθολική Εκκλησία, αλλά επειδή μια τοιχογραφία είχε τεράστια ομοιότητα με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Μετά τα σχόλια επισκεπτών που βρέθηκαν στην εκκλησία αυτή, η τοιχογραφία απέκτησε μέσα σε λίγα 24ωρα τεράστια φήμη, αφού ο άγγελος που απεικονιζόταν είχε χαρακτηριστικά προσώπου που μοιάζουν έντονα με εκείνα της Τζόρτζια Μελόνι.

Ωστόσο, η τοιχογραφία αυτή αφαιρέθηκε από την εκκλησία, μετά από σχετικό αίτημα του Βατικανού, με την εφημερίδα La Repubblica να αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη και σε συνεννόηση με τον ιερέα του ναού.

To »πριν» και το «μετά» της επίμαχης τοιχογραφίας / REUTERS / Vincenzo Livieri and Remo Casilli

Η συγκεκριμένη τοιχογραφία ήταν έργο του νεωκόρου Μπρούνο Βαλεντινέτι, ο οποίος αρχικά είχε αρνηθεί την όποια ομοιότητα με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, αλλά σήμερα (4.02.2026) παραδέχθηκε την ομοιότητα.

REUTERS / Remo Casilli

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, οι επισκέψεις ντόπιων και τουριστών, στην εκκλησία, είχαν αυξηθεί σημαντικά. «Δυστυχώς, όμως, όχι για να προσευχηθούν, αλλά για να δουν την τοιχογραφία», δήλωσε ο ιερέας.

Η όλη αυτή υπόθεση προκάλεσε και την δραστηριοποίηση του ιταλικού υπουργείου πολιτισμού, το οποίο έστειλε ιστορικούς τέχνης, στον ναό του Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην κεντρική οδό «Βια Ντελ Κόρσο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σχολιάζοντας το ασυνήθιστο γεγονός έγραψε στο διαδίκτυο ότι «σίγουρα η ίδια δεν μοιάζει με αγγελούδι», ενώ το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα είχε ζητήσει την άμεση αφαίρεση της τοιχογραφίας αυτής που θύμιζε, σε μεγάλο βαθμό, προσωπογραφία.