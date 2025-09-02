Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος – Ανακοινώνει και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Ένα ακόμη διπλωματικό ορόσημο: ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, έγραψε μέσω X το πρωί της Τρίτης (02.09.2025) ότι «το Παλαιστινιακό Κράτος θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ». Η απόφαση αυτή θα συνοδευτεί από καταναγκαστικά μέτρα που στοχεύουν την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Πέρα από την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, προβλέπονται δώδεκα κυρώσεις κατά του Ισραήλ: απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που προέρχονται από τους ισραηλινούς εποικισμούς, πιθανές δικαστικές διώξεις, περιορισμοί σε υπερπτήσεις και διελεύσεις, καθώς και απαγόρευση εισόδου στο Βέλγιο για δύο ισραηλινούς ακροδεξιούς υπουργούς, αρκετούς βίαιους εποίκους και ορισμένους ηγέτες της Χαμάς.

Η σκληρή αυτή στάση που υιοθετεί η κυβέρνηση των Βρυξελλών απέχει πολύ από το να συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση. Στο εσωτερικό της ομοσπονδιακής συμμαχίας, τα δεξιά κόμματα N-VA και MR εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι τέτοια μέτρα κινδυνεύουν να απομονώσουν το Βέλγιο στη διεθνή σκηνή. Οι υποστηρικτές της αναγνώρισης αντιτείνουν ότι πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της λύσης των δύο κρατών και του διεθνούς δικαίου.

La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.



Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

Στα τέλη Ιουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη ανακοινώσει ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε αντίστοιχη αναγνώριση κατά την ίδια Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν επίσης τους εταίρους τους να ακολουθήσουν αυτό το βήμα. Σήμερα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των κρατών-μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη το Παλαιστινιακό Κράτος, το οποίο είχε ανακηρυχθεί από την παλαιστινιακή ηγεσία στην εξορία στα τέλη της δεκαετίας του 1980.