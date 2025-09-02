Συμβαίνει τώρα:
«Στο κόκκινο» Κηφισός, Αττική οδός, Πειραιάς και λεωφόρος Αθηνών - Επιστρέφουν οι τελευταίοι αδειούχοι
Κόσμος

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος – Ανακοινώνει και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Η βελγική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι θα αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης
Φωτογραφία αρχείου / Ritzau Scanpix / Emil Helms via REUTERS

Ένα ακόμη διπλωματικό ορόσημο: ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, έγραψε μέσω X το πρωί της Τρίτης (02.09.2025) ότι «το Παλαιστινιακό Κράτος θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ». Η απόφαση αυτή θα συνοδευτεί από καταναγκαστικά μέτρα που στοχεύουν την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Πέρα από την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, προβλέπονται δώδεκα κυρώσεις κατά του Ισραήλ: απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που προέρχονται από τους ισραηλινούς εποικισμούς, πιθανές δικαστικές διώξεις, περιορισμοί σε υπερπτήσεις και διελεύσεις, καθώς και απαγόρευση εισόδου στο Βέλγιο για δύο ισραηλινούς ακροδεξιούς υπουργούς, αρκετούς βίαιους εποίκους και ορισμένους ηγέτες της Χαμάς.

Η σκληρή αυτή στάση που υιοθετεί η κυβέρνηση των Βρυξελλών απέχει πολύ από το να συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση. Στο εσωτερικό της ομοσπονδιακής συμμαχίας, τα δεξιά κόμματα N-VA και MR εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι τέτοια μέτρα κινδυνεύουν να απομονώσουν το Βέλγιο στη διεθνή σκηνή. Οι υποστηρικτές της αναγνώρισης αντιτείνουν ότι πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της λύσης των δύο κρατών και του διεθνούς δικαίου.

 

Στα τέλη Ιουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη ανακοινώσει ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε αντίστοιχη αναγνώριση κατά την ίδια Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν επίσης τους εταίρους τους να ακολουθήσουν αυτό το βήμα. Σήμερα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των κρατών-μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη το Παλαιστινιακό Κράτος, το οποίο είχε ανακηρυχθεί από την παλαιστινιακή ηγεσία στην εξορία στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φονικός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: Απελευθερώθηκε δύναμη ίδια με αυτή που σχημάτισε τα Ιμαλάια – Γιατί είναι μία από τις επικίνδυνες περιοχές του πλανήτη
Βρετανός σεισμολόγος μιλάει για σύγκρουση των τεκτονικών πλακών Ινδίας - Ευρασίας που απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας - Πιο καταστροφικοί οι «ρηχοί» σεισμοί
σεισμός Αφγανιστάν
2
Newsit logo
Newsit logo