Το βίντεο των IDF με «οδηγίες» για την καταστροφή ενός τρομοκρατικού καθεστώτος – Τα τρία στάδια

Οι ισραηλινές δυνάμεις δημοσίευσαν στο Twitter βίντεο που αποτυπώνει λεπτομερώς τη στρατηγική τους
Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Οι δυνάμεις του Ισραήλ δημοσίευσαν στο Χ (πρώην Twitter) ένα βίντεο που αποτυπώνει λεπτομερώς τη στρατηγική τους για την επίτευξη αεροπορικής υπεροχής έναντι του καθεστώτος του Ιράν.

Στο βίντεο παρουσιάζονται τα τρία βασικά στάδια της επιχείρησης του Ισραήλ: στο πρώτο στάδιο στοχεύονται τα συστήματα αεράμυνας και οι εκτοξευτές πυραύλων στη δυτική Ιράν, στο δεύτερο στάδιο η ανοικτή διαδρομή προς την Τεχεράνη και στο τρίτο στάδιο η εδραίωση ελέγχου του εναέριου χώρου πάνω από την πρωτεύουσα.

Απειλεί η Χεζμπολάχ μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ: Θα εκπληρώσουμε το καθήκον μας απέναντι στην επιθετικότητα ΗΠΑ και Ισραήλ
«Όποιες κι αν είναι οι θυσίες, δεν θα εγκαταλείψουμε (...) το πεδίο της αντίστασης» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της σιιτικής λιβανέζικης οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ
Ο Ναΐμ Κάσεμ
Ισραήλ: Βίντεο από το χτύπημα σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν – «Έχουμε καταστρέψει τα μισά τους αποθέματα»
«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF
Ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων
