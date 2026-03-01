Το βίντεο των IDF με «οδηγίες» για την καταστροφή ενός τρομοκρατικού καθεστώτος – Τα τρία στάδια

Οι δυνάμεις του Ισραήλ δημοσίευσαν στο Χ (πρώην Twitter) ένα βίντεο που αποτυπώνει λεπτομερώς τη στρατηγική τους για την επίτευξη αεροπορικής υπεροχής έναντι του καθεστώτος του Ιράν.

Στο βίντεο παρουσιάζονται τα τρία βασικά στάδια της επιχείρησης του Ισραήλ: στο πρώτο στάδιο στοχεύονται τα συστήματα αεράμυνας και οι εκτοξευτές πυραύλων στη δυτική Ιράν, στο δεύτερο στάδιο η ανοικτή διαδρομή προς την Τεχεράνη και στο τρίτο στάδιο η εδραίωση ελέγχου του εναέριου χώρου πάνω από την πρωτεύουσα.

