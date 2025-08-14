Κόσμος

Το βράδυ της Παρασκευής η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα – Κεντρικό θέμα η Ουκρανία

Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ
Τραμπ Πούτιν
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Maxim Shemetov

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση των Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα έδωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει το πρωί της Παρασκευής στις 11:30 στο Άνκορατζ της Αλάσκα (22:30, ώρα Ελλάδας) με βασικό θέμα τη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.

«Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», συμπλήρωσε ο Ουσάκοφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «φυσικά, θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».

Επιπλέον συμπλήρωσε πως θα συζητηθεί το «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν και θα συνοδεύονται μόνο από μεταφραστές. Στη συνέχεια θα συναντηθούν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών και θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ θα μετάσχει επίσης στη συνάντηση κορυφής δήλωσε σήμερα πηγή ενήμερη για το θέμα αυτό.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και έχει αναφερθεί σε πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, επικαλούμενο πηγές ενήμερες για το ζήτημα.

