Το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ κάλεσε εσπευσμένα εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους των ενόπλων δυνάμεων σε συνάντηση στην Βιρτζίνια

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και το υπουργείο Πολέμου, έδωσαν εντολή σε εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να συγκεντρωθούν την επόμενη εβδομάδα σε βάση των Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια, όπως αποκάλυψε σήμερα (25/9/2025) η Washington Post, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο λόγος.

Η κίνηση αυτή του Πιτ Χέγκσεθ, ήρθε λίγο μετά την απομάκρυνση αρκετών ανώτερων αξιωματικών από την κυβέρνηση Τραμπ και προκάλεσε ανησυχία και αβεβαιότητα. Η εντολή αυτή απευθύνθηκε σχεδόν σε όλους τους ανώτατους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ παγκοσμίως, σύμφωνα με περισσότερες από δώδεκα πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα. Η οδηγία εκδόθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ θα μιλήσει στους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Η συνάντηση έχει οριστεί για την Τρίτη στο Κουάντικο.

Σήμερα, περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι υπηρετούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεκάδες άλλες χώρες. Η διαταγή αφορά όλους τους ανώτερους αξιωματικούς με βαθμό ταξίαρχου ή αντίστοιχο του Ναυτικού και άνω, που βρίσκονται σε θέσεις διοίκησης, καθώς και τους κορυφαίους συμβούλους τους. Αυτοί οι αξιωματικοί έχουν υπό την ευθύνη τους εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρατιωτικούς. Στη σύσκεψη αναμένεται να παρευρεθούν διοικητές από περιοχές σύγκρουσης, αλλά και ηγέτες που υπηρετούν στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό. Η εντολή δεν καλύπτει όσους κατέχουν επιτελικές θέσεις.

Πηγές που μίλησαν στην Washington Post τόνισαν ότι δεν θυμούνται άλλη περίπτωση υπουργού Άμυνας που να έχει ζητήσει τη φυσική παρουσία τόσων ανώτατων στελεχών ταυτόχρονα.

Exclusive: Defense Secretary Pete Hegseth has ordered virtually all of the U.S. military’s top commanders worldwide to gather on short notice — and without a stated reason — at a Marine Corps base in Virginia next week.



Here’s what we know: https://t.co/CEupwGvGEF — The Washington Post (@washingtonpost) September 25, 2025

Κάποιοι εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα ασφαλείας, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι είναι ασυνήθιστο να καλούνται τόσοι διοικητές από όλο τον κόσμο χωρίς να τους δοθούν εκ των προτέρων εξηγήσεις για το θέμα ή την ατζέντα της συνάντησης.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς: «Δεν φέρνεις ανώτατους αξιωματικούς που καθοδηγούν δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε ένα αμφιθέατρο εκτός Ουάσινγκτον χωρίς να τους λες ποιος είναι ο σκοπός».

Πηγή: OnAlert