Το ζεύγος Τραμπ για τσάι και… συμπάθεια με τη βασίλισσα Ελισάβετ – «Έλαμψε» η Μελάνια – video

Η 92χρονη βασίλισσα, ντυμένη στα μπλε, υποδέχτηκε το προεδρικό ζεύγος σε μια εξέδρα που είχε στηθεί στην αυλή του Πύργου, κάτω από μια τέντα, για να προστατεύονται από τον εκτυφλωτικό ήλιο. Η Ελισάβετ, ενώ ανέμενε την άφιξη του προέδρου και της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, έριξε μια ματιά στο ρολόι της…

Η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχθηκε χαμογελαστή τους δύο υψηλούς προσκεκλημένους της και τους χαιρέτισε δια χειραψίας.

Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και την επιθεώρηση της φρουράς κατευθύνθηκαν όλοι στο εσωτερικό του πύργου, για να πάρουν τσάι.

Η Μελάνια Τραμπ τράβηξε για άλλη μια φορά τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Η Πρώτη Κυρία επέλεξε ένα λευκό ταγέρ, το οποίο συνδύασε με μπεζ ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν κότσος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε ύστερα από 48 λεπτά, με το ζεύγος να αποχωρεί με προορισμό τη Σκωτία, όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο.

