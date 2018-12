Τον δάγκωσε καρχαρίας – Σε σοβαρή κατάσταση ο σέρφερ! video

Σοβαρά τραυματίστηκε στην κνήμη ένας 36χρονος σέρφερ, όταν καρχαρίας του επιτέθηκε στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Αυστραλίας. Πρόκειται για την τελευταία από μία σειρά ανάλογων επιθέσεων κατά τους τελευταίους μήνες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές ακτές.

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, έκανε σερφ κοντά στην ακτή του Σκοτς Χεντ, περίπου 490 χλμ βορείως του Σίδνεϊ, όταν του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλλίας.

«Ο άνδρας φέρει τραύμα κάτω από το γόνατο του δεξιού ποδιού. Έχει έξι βαθιές σχισμές κι έχει χάσει πολύ αίμα», τόνισαν νοσοκομειακές πηγές από την ίδια περιοχή.

Nambucca Heads: A man aged in his 30s has been attacked by a shark just after 7am this morning. It's understood he has suffered a severe leg injury. Six ambulances and the @Lifesaverhelo Life Saver Rescue Helicopter are on stand by. #SharkAttack #7News pic.twitter.com/690pyV3LQd

