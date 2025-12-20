Τορίνο: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού «κοινωνικού κέντρου»

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Τορίνο, το απόγευμα του Σαββάτου 20.12.2025, μεταξύ αστυνομίας και ακροαριστερών διαδηλωτών.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας αργά το απόγευμα στο Τορίνο με σκηνές χάους να επικρατούν στην πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του «κοινωνικού κέντρου» Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.

Torino. Incappucciati, armati, spietati.

“Manifestanti” o “criminali”? Esercizio di libertà o reato? Diritto o crimine?



MOVIMENTO DELLE BANDIERE pic.twitter.com/Hv9w1bzBOQ — Azzurra Barbuto (@AzzurraBarbuto) December 20, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Askatasuna, scontri al corteo di Torino



Gli aggiornamenti in diretta a #4disera Weekend, ora in diretta su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity pic.twitter.com/zwGiljw0Io — 4 di sera (@4disera) December 20, 2025

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών.

SILVIA SARDONE

“Scene inaccettabili a Torino di assalti alla Polizia con razzi, pietre, bombe carta, bottiglie. Questi delinquenti di Askatasuna e dei centri sociali che ormai ogni giorno attaccano le forze dell’ordine vanno trattati come le organizzazioni terroristiche”

Di… pic.twitter.com/JbuqfYWLId — Virna (@Virna25marzo) December 20, 2025

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν διαδηλωτές χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο αριθμός τους, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.