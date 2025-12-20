Κόσμος

Τορίνο: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού «κοινωνικού κέντρου»

Υπάρχουν τραυματίες διαδηλωτές αλλά και αστυνομικοί από τη σύγκρουση στο Τορίνο
Επεισόδια στο Τορίνο
Επεισόδια στο Τορίνο / X

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Τορίνο, το απόγευμα του Σαββάτου 20.12.2025, μεταξύ αστυνομίας και ακροαριστερών διαδηλωτών.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας αργά το απόγευμα στο Τορίνο με σκηνές χάους να επικρατούν στην πόλη.

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του «κοινωνικού κέντρου» Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.

 

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών.

 

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν διαδηλωτές χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο αριθμός τους, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
235
120
77
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς στην Κορσική
Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές
Πυροβολισμοί στην Κορσική
Ο Ζελένσκι «ρίχνει το γάντι» στον Τραμπ: Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
Η Ουκρανία θα στηρίξει την πρόταση των ΗΠΑ για τριμερείς συνομιλίες, εφόσον κάτι τέτοιο διευκολύνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων και ανοίξει τον δρόμο για μια σύνοδο κορυφής
Ντόναλντ Τραμπ / Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo