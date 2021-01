Του κορονοϊού στην Αλαμπάμα με πλήθη να παραληρούν για το πρωτάθλημα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο

Κάποτε αυτές οι εικόνες προκαλούσαν δέος από τον παλμό του πλήθους που έβγαινε στους δρόμους να πανηγυρίσει μετά από ένα χαρμόσυνο γεγονός. Τώρα, οι εικόνες αυτές προκαλούν μόνο τρόμο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Το βίντεο που θα δείτε είναι από την Τουσκαλούζα της Αλαμπάμα. Εκεί, οι κάτοικοι βγήκαν να πανηγυρίσουν αφού η ομάδα τους Crimson Tide κέρδισε το πρωτάθλημα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Και τα μέτρα, όποια και αν υπάρχουν πήγαν περίπατο.

Huge crowds on the streets of Tuscaloosa, Alabama, after Crimson Tide wins national title pic.twitter.com/NFFqLP9HQd