«Του χρόνου στην Ιερουσαλήμ» – Η Netta από το Ισραήλ πολιτικοποίησε, απροκάλυπτα, τη Eurovision και άναψε… φωτιές!

Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού. Τον οποίο φέτος κέρδισε το Ισραήλ. Και λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη της, η Netta Barzilai, φρόντισε να βάλει «φωτιά». Αιτία μια φράση: «Του χρόνου, στην Ιερουσαλήμ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ κερδίζει τον διαγωνισμό της Eurovision. Η τελευταία ήταν πριν από 20 χρόνια, το 1998, με τη Ντάνα Ιντερνάσιοναλ. Αλλά εκείνη είχε σεβαστεί πως είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό τραγουδιού. Και δεν είχε καλέσει τους πάντες στην Ιερουσαλήμ. Στην πόλη που το Ισραήλ θα ήθελε να είναι η πρωτεύουσα του. Στην πόλη που διεκδικούν και οι Παλαιστίνιοι. Στην πόλη που έχει γίνει εδώ και χρόνια εκατοντάδες φορές τοπίο θανάτου.

Είχαν περάσει λίγα λεπτά μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Το Ισραήλ με το τραγούδι Toy που ερμήνευσε η νεαρή Netta. Ένα κορίτσι 25 ετών. Ένα κορίτσι που (όπως και η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ) δεν στάθηκε στη διαφορετικότητά της. Αλλά, δυστυχώς, ένα κορίτσι που δεν θέλησε να ξεφύγει από στα ισραηλινά στερεότυπα. Που από τη σκηνή της Eurovision κάλεσε τον κόσμο στην «Ιερουσαλήμ», την πόλη που διχάζει, άθελά της, δυο λαούς.

«Του χρόνου στην Ιερουσαλήμ»

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαλέξατε το διαφορετικό, σας ευχαριστώ τόσο πολύ που αποδέχεστε τις διαφορές μεταξύ μας. Αγαπώ την πατρίδα μου, την επόμενη φορά στην Ιερουσαλήμ».

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η φράση της Netta την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο της… ξέφυγε. Αλλά αν σκεφτεί κανείς το παρελθόν της στον ισραηλινό στρατό, μάλλον η φράση δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν αποτέλεσμα του ενθουσιασμού για τη νίκη. Ήταν μελετημένη προσεκτικά.

Ποιος ξεχνά, άλλωστε, πως δυο 24ωρα μετά τη Eurovision, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δίνει στη Netta κάθε δικαίωμα να καλεί… κόσμο στην Ιερουσαλήμ. Εκεί στις 14 Μαΐου, ο Τραμπ κάνει κάτι που κανένας προκάτοχός του δεν είχε τολμήσει: ανοίγει την πρεσβεία των ΗΠΑ. Αναγνωρίζει, δηλαδή, την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Κι ας τη διεκδικούν και οι Παλαιστίνιοι.

Φυσικά, ο πρωθυπουργός της χώρας της, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, δεν θα μπορούσε να αφήσει την ατάκα της Netta να περάσει χωρίς να την εκμεταλλευθεί. «Netta είσαι αξιαγάπητη. Έφερες μεγάλο σεβασμό για το κράτος του Ισραήλ. Του χρόνου στην Ιερουσαλήμ» έγραψε ο Νετανιάχου στο twitter.

נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 12, 2018

לשנה הבאה בירושלים 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/ehU5101mfe — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 12, 2018

Και αργότερα φρόντισε να την… μιμηθεί με τον χορό του κοτόπουλου. Σοβαρότης…

Η νίκη της νεαρής Ισραηλινής πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο στο Τελ Αβίβ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ, όσο και στην Ιερουσαλήμ.

Άναψε φωτιές

Από τη μια η δήλωση για τη διαφορετικότητα. Από την άλλη η αναφορά στην Ιερουσαλήμ. Τα social media δεν άργησαν να πάρουν φωτιά. Και πολλοί ήταν εκείνοι που κατηγόρησαν τη νικήτρια της Eurovision πως υιοθετεί την ισραηλινή προπαγάνδα.

«Η Νέττα έκανε σαφές ότι η μουσική της είναι για την ισραηλινή προπαγάνδα. Και ανακοίνωσε ότι το 2019 θα γίνει στην Ιερουσαλήμ. Πως μπορεί η Eurovision να γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την ένταξη όταν λίγα βήματα πιο μακριά Παλαιστίνοι πυροβολούνται στο κεφάλι;» έγραψε κάποιος.

Netta made it clear her music is for Israel’s propaganda. And she declared 2019 to be in Jerusalem. How can @Eurovision celebrate diversity and inclusion when steps away Palestinians are getting shot in the head? #Eurovision is about to get very ugly. — SR (@shartzie) May 12, 2018

Άλλος χρήστης δεν έκρυψε ότι το σχόλιο της Netta τον… χάλασε. Και ευχήθηκε οι Ισραηλινοί να έχουν την αξιοπρέπεια να κάνουν τον διαγωνισμό στο Τελ Αβίβ. «Αμφιβάλω όμως» έγραψε.

Tbh I was a bit put off by Netta's comment about Jerusalem. Let's hope that they have the decency to do this in Tel Aviv instead… I doubt it though… #Eurovision — vee 🌈 (@goesbyvee) May 12, 2018

Κάποιος άλλος έσπευσε να θυμίσει στη νικήτρια της Eurovision ότι το Τελ Αβίβ είναι η αναγνωρισμένη πρωτεύουσα του Ισραήλ και πως το αρχικό σχέδιο του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη προέβλεπε ότι η Ιερουσαλήμ θα τεθεί υπό το διεθνές δίκαιο.

Surely Israeli winner, Netta, should know Tel Aviv is capital of Israel- not Jerusalem- and her a former member of Israeli Navy #eurovision — Joe Costello (@JoeCostelloIE) May 12, 2018

Israel didn't deserve that win. The song was a crap pop-culture-reference-fest, the singer appropriated multiple cultures, and btw, Netta, Jerusalem is Palestinian territory, gtfo. — David Mor (@WildSparrowYT) May 12, 2018

just bc im happy for israel's netta, i do not support the politics of israel or us action to move us embassy to jerusalem — Claudia P. (@deetsy) May 12, 2018

Η Netta και το στρατιωτικό παρελθόν της

Η Νέτα Μπαρζιλάι γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1993 στο Χόντ Χασαρόν, όπου μένει ακόμη και σήμερα.

Πριν την υποχρεωτική στρατολόγησή της στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, συμμετείχε έναν χρόνο στο εθελοντικό πρόγραμμα των παραστρατιωτικών ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. Υπηρέτησε τη στρατιωτική της θητεία στο Ναυτικό.