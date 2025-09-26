Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Δείτε το βίντεο της φρίκης

Νεκρή από τις σφαίρες όπλου που κρατούσε ο πρώην σύζυγός της, έπεσε μία 42χρονη γυναίκα στην Τουρκία. Η στυγερή δολοφονία έγινε την άνοιξη, ωστόσο το βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές φρίκης βγήκαν στη δημοσιότητα αργότερα λόγω του ότι ξεκίνησε την Πέμπτη (25.09.2025) η δίκη του δράστη.

Η δολοφονία έγινε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουρκία, όπου εργαζόταν το 42χρονο θύμα, η Εσέρ Καρατσά. Η γυναίκα είχε ζητήσει την ίδια ημέρα την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τον πρώην σύζυγό της, κάτι που φάνηκε πως εξόργισε τον 44χρονο δράστη, Ατίλα Αγίνταπλι.

Όλα έγιναν στις 21 Μαΐου. Ο δράστης, αφού έμαθε για τα περιοριστικά μέτρα, βούτηξε το όπλο του, το έκρυψε σε μαύρη τσάντα και πήγε στο νοσοκομείο όπου εργάζονταν η πρώην σύζυγός του. Αφού τσακώθηκαν άγρια, φαίνεται στο βίντεο πως η 42χρονη μητέρα των παιδιών ξεκίνησε να τρέχει για να σωθεί.

Δείτε το βίντεο – Σκληρές εικόνες:

Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!



Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025

Τότε ο 44χρονος έβγαλε το όπλο, πυροβόλησε εξ επαφής την 42χρονη σε μια σκάλα ενώ εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά ουρλιάζοντας να μην την πειράξει.

Η μία σφαίρα δεν του έφτασε. Για να βεβαιωθεί πως η Καρατσά είναι νεκρή την πυροβόλησε άλλες 2 φορές.

Ο Αγίνταπλι συνελήφθη λίγη ώρα μετά τη δολοφονία με τις εισαγγελικές αρχές να ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια. Στην πρώτη δίκη που έγινε σε βάρος του την Πέμπτη, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και να μην εφαρμοστεί καμία μείωση για καλή συμπεριφορά.