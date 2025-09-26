Κόσμος

Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Δείτε το βίντεο της φρίκης

Προσοχή σκληρές εικόνες - Ο δράστης εκτέλεσε την πρώην σύζυγό του την ημέρα που ζήτησε να του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα - Την πυροβόλησε 3 φορές
Νεκρή από τις σφαίρες όπλου που κρατούσε ο πρώην σύζυγός της, έπεσε μία 42χρονη γυναίκα στην Τουρκία. Η στυγερή δολοφονία έγινε την άνοιξη, ωστόσο το βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές φρίκης βγήκαν στη δημοσιότητα αργότερα λόγω του ότι ξεκίνησε την Πέμπτη (25.09.2025) η δίκη του δράστη.

Η δολοφονία έγινε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουρκία, όπου εργαζόταν το 42χρονο θύμα, η Εσέρ Καρατσά. Η γυναίκα είχε ζητήσει την ίδια ημέρα την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τον πρώην σύζυγό της, κάτι που φάνηκε πως εξόργισε τον 44χρονο δράστη, Ατίλα Αγίνταπλι.

Όλα έγιναν στις 21 Μαΐου. Ο δράστης, αφού έμαθε για τα περιοριστικά μέτρα, βούτηξε το όπλο του, το έκρυψε σε μαύρη τσάντα και πήγε στο νοσοκομείο όπου εργάζονταν η πρώην σύζυγός του. Αφού τσακώθηκαν άγρια, φαίνεται στο βίντεο πως η 42χρονη μητέρα των παιδιών ξεκίνησε να τρέχει για να σωθεί.

Δείτε το βίντεο – Σκληρές εικόνες:

Τότε ο 44χρονος έβγαλε το όπλο, πυροβόλησε εξ επαφής την 42χρονη σε μια σκάλα ενώ εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά ουρλιάζοντας να μην την πειράξει.

Η μία σφαίρα δεν του έφτασε. Για να βεβαιωθεί πως η Καρατσά είναι νεκρή την πυροβόλησε άλλες 2 φορές.

Ο Αγίνταπλι συνελήφθη λίγη ώρα μετά τη δολοφονία με τις εισαγγελικές αρχές να ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια. Στην πρώτη δίκη που έγινε σε βάρος του την Πέμπτη, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και να μην εφαρμοστεί καμία μείωση για καλή συμπεριφορά. 

