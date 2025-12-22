Κόσμος

Τουρκία: Ανήλικος μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του

Ο διευθυντής βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο
τουρκία
Η στιγμή που ο μαθητής πυροβολεί τον διευθυντή του σχολείου

Ένα αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σχολείο στην Τουρκία όταν ένας μαθητής του σχολείου πυροβόλησε τον διευθυντή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Συγκεκριμένα ο ανήλικος μαθητής φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα θυμωμένος με τον διευθυντή του σχολείου του στην Τουρκία όταν αποφάσισε να του επιτεθεί πυροβολώντας τον. 

Ο διευθυντής κατέληξε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος πήγε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.

Κόσμος
