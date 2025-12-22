Τουρκία: Ανήλικος μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του

Ένα αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σχολείο στην Τουρκία όταν ένας μαθητής του σχολείου πυροβόλησε τον διευθυντή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Συγκεκριμένα ο ανήλικος μαθητής φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα θυμωμένος με τον διευθυντή του σχολείου του στην Τουρκία όταν αποφάσισε να του επιτεθεί πυροβολώντας τον.

Ο διευθυντής κατέληξε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος πήγε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.

A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey



In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.



The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.