Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια

Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας την Πέμπτη (29.01.2026) μετά από έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

Πυκνοί καπνοί πάνω από το διυλιστήριο έκαναν τις εικόνες απόκοσμες στη Νικομήδεια της Τουρκίας, με τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο μετά την έκρηξη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μετέδωσε η Sabah με την πυρκαγιά που ξέσπασε να τίθεται υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων, και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

TÜPRAŞ’ın Kocaeli İzmit’te bulunan rafinerisinde patlama meydana geldi.



Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken aktarılan bilgiye göre ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. pic.twitter.com/yyuZTpwM4z — Mynet (@mynet) January 29, 2026

Με τη συνδρομή των ιδίων ομάδων άμεσης επέμβασης της ΤOURPAS, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.