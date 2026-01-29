Κόσμος

Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια

Πυκνοί καπνοί υψήθηκαν πάνω από το διυλιστήριο
Εκρηξη
Photo / X

Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας την Πέμπτη (29.01.2026) μετά από έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

Πυκνοί καπνοί πάνω από το διυλιστήριο έκαναν τις εικόνες απόκοσμες στη Νικομήδεια της Τουρκίας, με τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο μετά την έκρηξη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μετέδωσε η Sabah με την πυρκαγιά που ξέσπασε να τίθεται υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων, και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

 

 Με τη συνδρομή των ιδίων ομάδων άμεσης επέμβασης της ΤOURPAS, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
47
45
44
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo