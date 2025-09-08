Τουρκία: Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και υποστηρικτών του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Ένταση προκλήθηκε σήμερα Δευτέρα 08.09.2025 στην Τουρκία, σε συγκέντρωση υποστηρικτών του CHP έξω από τα γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και συγκρούστηκε σήμερα με βουλευτές και υποστηρικτές του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού (CHP), καθώς οι τελευταίοι συγκεντρώθηκαν για να εμποδίσουν την αντικατάσταση ενός ανώτερου αξιωματούχου του κόμματος, μετά από δικαστική απόφαση την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Οι υποστηρικτές του ισχυρού κόμματος της αντιπολίτευσης, εδώ και μήνες έχουν μπει στο στόχαστρο με έναν εξ αυτών να είναι και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το CHP αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα εναντίον του είναι πολιτικές προσπάθειες ώστε να εξαλειφθούν οι εκλογικές απειλές για τον Ερντογάν και να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έστησαν οδοφράγματα γύρω από το κτίριο του CHP, και συγκρούστηκαν με ομάδα διαδηλωτών υποστηρικτών του CHP, στους οποίους περιλαμβάνονταν και βουλευτές του κόμματος.

Η πολιτική αστάθεια και η αντικατάσταση του Οζγκιούρ Τσελίκ

Οι αγορές μετοχών και ομολόγων υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα μπροστά στο ενδεχόμενο περαιτέρω πολιτικής αστάθειας, αφού δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Οζγκιούρ Τσελίκ πρέπει να απομακρυνθεί από τη πόστο του στην ηγεσία κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Το δικαστήριο διέταξε την αντικατάσταση του Τσελίκ από τον Γκιουρσέλ Τεκίν, πρώην αντιπρόεδρο του CHP. Ο πρόεδρος του CHP Οζγκούρ Οζέλ, δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση είναι «άκυρη» και ότι ο Τεκίν είχε διαγραφεί από το κόμμα. Ο Οζγκιούρ Τσελίκ δήλωσε ότι η θέση του δεν θα δοθεί σε κανέναν.

Ο Τεκίν έφτασε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του CHP για να αναλάβει το πόστο που του δόθηκε και εισήλθε στο κτίριο μετά από μια μακρά αντιπαράθεση με μέλη του κόμματος μέσα στο κτίριο. Ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν εργάζεται για το κράτος και δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην επίλυση των νομικών προβλημάτων του κόμματος.

Την Κυριακή 07.09.2025,, το CHP κάλεσε τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης σε διαδηλώσεις, αφού η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από τα γραφεία του, κάτι που ο ηγέτης του αποκάλεσε «πολιορκία» με τις αρχές να σπεύδουν να απαγορεύουν τις διαμαρτυρίες σε μεγάλο μέρος της Κωνσταντινούπολης.

Η πρόσβαση σε μεγάλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης περιορίστηκε σήμερα στην Τουρκία, μέτρο που έχει ξανά στο παρελθόν καταφύγει οι αρχές σε περιόδους πολιτικής αστάθειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι η αγνόηση της δικαστικής απόφασης ισοδυναμεί με παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ότι «το κράτος θα κάνει ό,τι κρίνει απαραίτητο εναντίον οποιασδήποτε παράνομης πρωτοβουλίας».