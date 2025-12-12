Τουρκία: «Έτοιμος για υπηρεσία ο νέος βαλλιστικός πύραυλος Tayfun – Παραδίδεται στις ένοπλες δυνάμεις»

Μπορεί η Τουρκία να έκανε κάποτε λόγο για «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο ωστόσο εξοπλίζεται με εξωφρενικούς ρυθμούς, με πολεμικά πλοία, drones και αεροσκάφη ενώ σήμερα (12.12.2025) ανακοίνωσε ότι έκανε επιτυχημένη δοκιμή με τον βαλλιστικό πύραυλο Tayfun.

Το πυραυλικό σύστημα Tayfun βρίσκεται ήδη σε μαζική παραγωγή, αποκάλυψαν αξιωματούχοι από την Τουρκία και στη νέα του δοκιμή, ο βαλλιστικός πύραυλος έπληξε τον στόχο του με απόλυτη ακρίβεια, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Roketsan.

«Ο πύραυλός μας Tayfun ξεπέρασε ένα ακόμη όριο με την επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση, διευρύνοντας τον ορίζοντα της ασφάλειάς μας και ενισχύοντας τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες», έγραψε ο Χαλούκ Γκιοργκιούν, επικεφαλής της Προεδρίας Αμυντικών βιομηχανιών της γειτονικής χώρας (SSB).

WATCH: The TAYFUN ballistic missile, developed by ROKETSAN, has successfully hit its target in its latest test firing, marking another milestone for Türkiye’s defense capabilities. pic.twitter.com/LiIWScDLmb — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Ο Τούρκος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να προσθέτουν νέα οπλικά συστήματα στο απόθεμα της Τουρκίας «με πολυεπίπεδες και εγχώρια παραγόμενες λύσεις».

«Ο Tayfun είναι έτοιμος για υπηρεσία»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Roketsan, Μουράτ Ικιντζί, σχολίασε επίσης τη δοκιμή, λέγοντας ότι «ο βαλλιστικός πύραυλος τύπου Tayfun είναι έτοιμος για υπηρεσία και ήδη παραδίδονται μονάδες στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως η νέα διαμόρφωση Block 4 των τουρκικών βαλλιστικών πυραύλων Tayfun παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Έκθεση Άμυνας και Τεχνολογίας «IDEF – 2025» που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του Ιουλίου του 2025.

Στην έκδοση Block 4, ο τουρκικός βαλλιστικός πύραυλος ζυγίζει 7.200 κιλά και έχει μήκος 10 μέτρα, ενώ εκτιμάται ότι εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων, γι’ αυτό και εντάσσεται στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μεσαίας εμβέλειας (MRBM) με βεληνεκές από 1.000 έως 3.500 χιλιόμετρα.

Αντιθέτως, η έκδοση Block 1 εντάσσεται στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας (SRBM) με βεληνεκές από 300 έως 1.000 χιλιόμετρα.

