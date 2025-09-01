Τουρκία: «Οι υπερηχητικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Tayfun Block 4 θα μπουν το 2026 σε γραμμή μαζικής παραγωγής»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οραματίζεται την Τουρκία όχι μόνο ως μια περιφερειακή δύναμη αλλά ως έναν «παίκτη» με διεθνή επιρροή και γι’ αυτό επενδύει στην ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών εξοπλισμών, όπως αεροπλανοφόρα, stealth μαχητικά αεροσκάφη και βαλλιστικοί πύραυλοι.

Πράγματι, οι βαλλιστικοί πύραυλοι είναι ένας τομέας στον οποίο η Τουρκία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, κατασκευάζοντας μάλιστα τους περίφημους Tayfun, με τους οποίους ο Ερντογάν έχει απειλήσει παλιότερα την χώρα μας λόγω της εμβέλειας και της πολεμικής κεφαλής που διαθέτουν.

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει καταφέρει να δημιουργήσει διάφορες εκδόσεις των βαλλιστικών πυραύλων Tayfun, με την κωδική ονομασία Block 1 και Block 4, διότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και βεληνεκές.

Ειδικότερα, οι Tayfun Block 1 είναι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας και αρκετοί έχουν ήδη παραδοθεί στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ οι Block 4 θα ξεκινήσουν δοκιμές μέχρι το τέλος του 2025 και από το 2026 θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή τους, όπως αποκάλυψε ο Γενικός Διευθυντής της τουρκικής κατασκευάστριας εταιρείας Roketsan, Μουράτ Ικιντζί.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «σε ό,τι αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Tayfun Block 4, ελπίζουμε ότι θα εκτοξευθεί σύντομα εντός του 2025 και θα μπει σε μαζική παραγωγή από το 2026».

Σημειώνεται πως η νέα διαμόρφωση Block 4 των τουρκικών βαλλιστικών πυραύλων Tayfun παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Έκθεση Άμυνας και Τεχνολογίας «IDEF – 2025» που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του Ιουλίου του 2025.

«Γι’ αυτό τον λέμε υπερηχητικό»

Στο περιθώριο της συγκεκριμένης έκθεσης, ο Γενικός Διευθυντής της Roketsan εξήγησε τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «υπερηχητικοί» για τους Tayfun Block 4, λέγοντας χαρακτηριστικά πως:

«Όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι μπορούν στην πραγματικότητα να φτάσουν σε ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 5 Mach. Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι ότι οι Tayfun Block 4 μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 5 Mach καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης τους και να χτυπούν τον στόχο τους με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 5 Mach. Από αυτή την οπτική γωνία, θεωρούνται υπερηχητικοί βαλλιστικοί πύραυλοι».

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, henüz yeni tanıtılan TAYFUN BLOCK 4 Hipersonik Füzesi’nin test atışının yakında gerçekleştirileceğini, seri üretimine ise 2026’da başlanılacağını açıkladı.



TAYFUN BLOCK I için ise teslimatlar başladı. pic.twitter.com/fpCdaE70Qo — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) August 30, 2025

Στην συνέχεια, ο ίδιος είχε υπογραμμίσει πως: «Ο Tayfun Block 1 βρίσκεται ήδη σε μαζική παραγωγή και οι παραδόσεις στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε εξέλιξη».

Υπενθυμίζεται ότι στην έκδοση Block 4, ο τουρκικός βαλλιστικός πύραυλος ζυγίζει 7.200 κιλά και έχει μήκος 10 μέτρα, ενώ εκτιμάται ότι έχει εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων γι’ αυτό και εντάσσεται στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μεσαίας εμβέλειας (MRBM).

Αντιθέτως, η έκδοση Block 1 εντάσσεται στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας (SRBM) με βεληνεκές από 300 έως 1.000 χιλιόμετρα.

Πηγή: OnAlert.gr